Bricks & Mortar Immobilien GmbH vergrößert sich: Neuer Standort im Allgäu

Allgäu (ots)

Die Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) hat einen neuen Standort im Allgäu, so teilt die Geschäftsführung rund um Maximilian Wolf mit. Der neue Standort wird jetzt als neue Gesellschaft zusammen mit dem BRIMO Partner und Immobilienmakler Matthias Grosam eröffnet.

Geschäftsführer Matthias Grosam: "Das Allgäu ist meine Heimat und zudem eine stark wachsende Region. Die Berge, Seen und tollen Ortschaften ziehen viele Urlauber in die Gegend. Zudem ist die Nachfrage nach Wohnraum in letzter Zeit immer weiter gestiegen. Bereits seit Mitte 2019 habe ich begonnen im Allgäu einige Objekte zu verkaufen, doch dank der Partnerschaft mit BRIMO kann ich meinen Kunden jetzt einen noch professionelleren und allumfassenden Service anbieten."

Die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum im Allgäu kommt vermehrt aus Norddeutschland, Zentraldeutschland und München. So wird der Bedarf an Sanierungen immer höher, Grundstücke immer seltener und der Wohnraum immer knapper - daher sind sich Experten sicher, dass das Allgäu in den nächsten Jahren noch stark wachsen wird.

"Immobilienunternehmer bekommen bei der BRIMO die Chance, mit vielen Wettbewerbsvorteilen und unter innovativen Arbeitsbedingungen mit einer eigenen GmbH am Wunschstandort durchzustarten. Dafür stellen wir ihnen unsere hauseigenen Methoden und Prozesse zur Verfügung. So wollen wir den Immobilienmarkt auf nationaler Ebene aufrollen", erklärt Maximilian Wolf

Über Bricks & Mortar Immobilien

Die Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf und seinen Partnern gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das Unternehmen an seinen acht Standorten in ganz Deutschland - zwei weitere sind bereits in Planung. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Ihr Ziel ist es, bis 2023 mit 500 Mitarbeitern und Partnern sowie über 1 Milliarde Euro Beurkundungssumme im Jahr in allen großen Städten in Deutschland vertreten zu sein.

