Neue Investmentgesellschaft gegründet - OPM Invest wird deutschlandweit aktiv

Tannhausen (ots)

Mit der OPM Invest geht ab dem 01. November eine neue Investmentgesellschaft an den Markt. 18 Partner und Immobilienexperten haben sich dafür gemeinsam mit Maximilian Wolf, Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH und Investorengesellschaft OPM Beteiligungs GmbH, zusammengeschlossen. Das Stammkapital beträgt vier Millionen Euro. Die OPM Invest soll bundesweit Grundstücke entwickeln. Zudem werden Wohnungen gekauft, saniert und weiterverkauft.

Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr auf die Zukunft. Durch den Zusammenschluss und das hohe Kapital unserer Investoren und dank unserer deutschlandweiten Standorte erhalten wir den benötigten Marktzugang und können anschließend Investments tätigen."

Die Standorte werden im gesamten Bundesgebiet verbreitet sein, darunter in Augsburg, München, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe, Wolfsburg, Braunschweig, Leipzig, Bremen und in der Region Allgäu. Insgesamt sind rund 70 Immobilienexperten und Mitarbeiter im Team und freuen sich auf ihren Einsatz. Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Arbeit, drei weitere befinden sich aktuell im Ankauf. 16 Projekte stehen schon in der Pipeline für 2022. Die OPM Invest ist eine Tochtergesellschaft der OPM Beteiligungsgesellschaft GmbH. Das Ziel ist es, Immobilienobjekte in den Assetklassen Grundstücksteilung, Neubau, Nachverdichtung und Privatisierung zu finden und zu projektieren.

Das Besondere: Jeder Investor kann sich an dem Projekt beteiligen. Es gibt deutschlandweite Projekte, daher sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt, denn über die deutschlandweiten Standorte kommen laufend neue Projekte rein. So unterliegt man weder einer regionalen Begrenzung noch einer bezüglich des Kapitals, da es für die Projekte jeweilige Investoren gibt. Auf diesem Weg bietet die OPM Beteiligungs GmbH ihren Partnern die Chance, sich prozentual und deutschlandweit an Immobilieninvestments zu beteiligen.

"Die OPM Invest ist ein Bündnis mit den besten Immobilienexperten, die dabei helfen, Synergien zu bilden, um gemeinsam noch erfolgreicher zu werden. Intern wurden alle Strukturen gefestigt, um unserem Beirat die Ankaufsentscheidungen vorzustellen. Zudem werden wir hart daran arbeiten, unser nationales Wachstum voranzutreiben", erklärt Maximilian Wolf.

Über Maximilian Wolf

Maximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Er hat zudem eine digitale Unternehmensberatung für Immobilienunternehmer, -investoren und Makler und besitzt mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler scheitern: der Marktzugang.

