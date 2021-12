Bricks & Mortar Immobilien GmbH

Bricks & Mortar Immobilien GmbH spendet 20.000 Euro: Alljährlicher weihnachtlicher Spendenmarathon hat begonnen

BRIMO National und BRIMO Augsburg haben in der Vorweihnachtszeit ihren weihnachtlichen Spendenmarathon begonnen. Dabei spenden die Unternehmen prozentuale Anteile ihres Umsatzes an verschiedene Organisationen. Das Weihnachtsbudget beträgt in diesem Jahr 20.000 Euro und geht im Schwerpunkt an Kinder in Notlagen.

Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren gut gewachsen, doch wir sehen es als unsere Verantwortung, einen fixen Teil unseres Umsatzes zu spenden - womit dieses Jahr eine Rekordsumme zusammengekommen ist. Zudem findet jährlich unser Spendenmarathon zu Weihnachten statt. Soziale Werte sind nicht nur Werte unseres Unternehmens, sondern persönliche, die das Team und damit die BRIMO ausmachen."

Das Weihnachtsbudget aus diesem Jahr wurde wie folgt aufgeteilt: 10.000 Euro gehen an das HITRADIO RT1 und ihre Spendenaktion "Firma mit Herz", für die "Kartei der Not". Sie unterstützen damit bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. 5.000 Euro sind für die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg - Lichtblicke e.V. Die übrigen 5.000 Euro hat das Team selbst verteilt und konnte dabei Organisationen und Vereine unterstützen, die ihnen persönlich am Herzen liegen. Dafür wählten sie vier Organisationen: Das Kinderheim Friedberg e.V., die DKMS, das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. und das Rüsselheim e.V, ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tiere zu retten und ihnen einen sicheren Ort zum Leben zu schaffen. Der Verein hat in der aktuellen Krise schwer zu kämpfen, da viele ihrer Tiere ihre Patenschaften verloren haben.

Neben zahlreichen Spenden der BRIMO haben auch die Mitarbeiter selbst Geschenke für bedürftige Familien gepackt. Diese Geschenke wurden in der vergangenen Woche an die Johanniter-Weihnachtstrucker übergeben. Für diese Aktion packen tausende Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende von Unternehmen und viele andere Menschen seit 28 Jahren in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa und seit der Corona-Pandemie auch für hilfsbedürftige Menschen in Deutschland.

"Wir besuchen alle unsere ausgesuchten Charityprojekte vor Ort und halten den Kontakt zum Geschehen. Auf diese Weise wissen wir, wo und wie unsere Hilfe ankommt und können den direkten Bezug zu unseren Spendenprogrammen wahren. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, Hilfsbedürftigen von unserem Erfolg etwas abgeben zu können", erklärt Maximilian Wolf.

Über Maximilian Wolf

Maximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Im Rahmen seiner digitalen Unternehmensberatung Maximilian Wolf Coaching, einer Unternehmensberatung für Immobilienunternehmer, -makler und -investoren, nutzt er ein innovatives Geschäftsmodell und setzt an dem Punkt an, an dem viele Makler scheitern: dem Marktzugang. Das Coaching ist ein System für langfristigen Erfolg am Immobilienmarkt.

