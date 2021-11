TK Maxx

TK Maxx feiert "TK Maxx[imale] Weihnachten" für alle

Wie einfach es ist, das diesjährige Weihnachtsfest zu "TK Maxx[imieren]", zeigt der schwungvolle Weihnachtsspot 2021 von TK Maxx, in dem eine ganz besondere Version von Walk this Way der legendären Band Aerosmith zu hören ist.

Weihnachten im Kreis der Liebsten - in diesem Jahr ist die Vorfreude auf besinnliche Feiertage ganz besonders groß. Unter dem Motto "TK Maxx[imale] Weihnachten" fängt die aktuelle TK Maxx Festtagskampagne den Geist ein, der dieses Weihnachten zu etwas ganz Besonderem macht - auch wenn dies für jeden Einzelnen etwas anderes bedeuten kann. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass ein wirklich durchdachtes Geschenk an die Liebsten für wahre und aufrichtige Freude sorgt.

Von großen Markenschätzen aus den Bereichen Mode und Accessoires bis hin zu Kinder-, Beauty- und Haushaltsartikeln bietet TK Maxx für jeden etwas, und das alles unter einem Dach. Mit täglich neuen Lieferungen bis Heiligabend und einem Preisnachlass von bis zu 60% günstiger als der UVP, können in diesem Jahr alle "TK Maxx[imale] Weihnachten" feiern und die perfekten Geschenke für die Liebsten finden.

Zum sechsten Mal in Folge hat die Werbeagentur Wieden+Kennedy London den Weihnachtswerbespot von TK Maxx gestaltet, welcher dieses Jahr unter der Regie der renommierten Regisseurin Raine Allen-Miller entstanden ist. Der Spot erzählt die Geschichte eines unerwarteten Helden: Laurie, ein schüchterner Teenager, der sich auf ein Weihnachts-Comeback-Konzert in seiner örtlichen Stadthalle vorbereitet. Da das Konzert im letzten Jahr abgesagt wurde, ist die Vorfreude groß und die Halle ist voller Menschen, die gespannt auf den Auftritt der verschiedenen Talente warten.

Laurie betritt die Bühne und fühlt sich von dem großen Andrang überwältigt. Seine Familie im Publikum ist ebenso nervös. Laurie macht sich auf den Weg zur Orgel und beginnt zu spielen, trifft aber einige falsche Töne, hört auf zu spielen und lässt niedergeschlagen den Kopf hängen. Als er auf seine Füße hinunterschaut, wird er an die spektakulären Designer-Schuhe erinnert, welche er von seinen Eltern als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen hat. Diese fantastischen Schuhe geben ihm das Selbstvertrauen, es noch einmal mit dem Auftritt zu versuchen.

Laurie spielt einige Noten eines sehr bekannten Songs, den das Publikum sogleich erkennt. Mit einem Boost an Selbstvertrauen springt er auf, landet mit den Füßen auf den Tasten der Orgel und rockt mit seinen glänzenden Stiefeln eine perfekte Coverversion von Walk This Way. Das Publikum ist außer sich und begeistert von seinem unglaublichen Talent und tanzt mit ihm zu dem legendären Song. Sein denkwürdiger Auftritt endet in tosendem Applaus.

Es handelt sich um die bisher größte Weihnachtskampagne von TK Maxx, die es in vier Versionen gibt - 20 Sekunden für das Fernsehen und 30, 60 und 120 Sekunden für das Internet.

TV-Spot: https://www.youtube.com/watch?v=W_aQ2lgNE-U

Lauries ganze Geschichte in 120 Sekunden: https://youtu.be/iSGhFuG8JFA

Unterstützt wird der TV-Spot durch Print-, Digital-, Social- und PR-Maßnahmen sowie eine europaweite Partnerschaft mit TikTok, bei der User dazu eingeladen sind, an der #TKMaxxTalentShow teilzunehmen. Bei dieser Hashtag-Challenge werden die Teilnehmer*innen ihre Talente vor einer speziell geschaffenen Kulisse mit Branded Effect präsentieren.

Die Hauptfigur des TV-Spots wird auch Teil der TK Maxx Weihnachts-Wohltätigkeitsinitiative "Tanzen, Spenden, Nominieren" sein, bei der man Laurie bei einer speziell choreografierten Tanznummer nachahmen, seinen eigenen Versuch auf Instagram oder Facebook teilen und dann Freund*innen oder Familienmitglieder nominieren kann, es ihm gleich zu tun und für den TK Maxx Charity-Partner "Children for a better World e.V." zu spenden. Dabei setzt sich die Kinderhilfsorganisation dafür ein, dass von Armut betroffene Kinder in Deutschland ihr volles Potenzial entfalten können. Umgesetzt wird die Initiative in vier Ländern: Alle über Instagram und Facebook gesammelten Gelder werden von TK Maxx um bis zu 500.000EUR aufgestockt und kommen benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Polen zugute.

Deborah Dolce, Group Director bei TK Maxx, kommentiert: "Wir wollen ein hoffentlich fröhliches und optimistisches Weihnachtsfest feiern, bei dem Gemeinschaft, Familie und Spaß im Mittelpunkt stehen. Dieser charmante Werbespot erinnert in eindrucksvoller Weise an das Glücksgefühl, welches man mit dem richtigen oder einem besonderen Geschenk auslösen kann. Wir werden bis Heiligabend mehrmals wöchentlich neue Lieferungen erhalten und unsere unglaubliche Auswahl an einzigartigen Geschenken zu wirklich erschwinglichen Preisen bedeutet, dass alle in diesem Jahr TK Maxx[imale] Weihnachten feiern können."

Holly Hunter und Miriam Pick, Kreative bei Wieden+Kennedy London, kommentieren: "Dies ist das Jahr, in dem wir mit einem Paukenschlag zurückkommen! Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, eine so lustige Weihnachtskampagne für TK Maxx kreiert zu haben und mit absoluten Ikonen der Rockmusik zusammenzuarbeiten - Aerosmith! Es ist Zeit, sich die schönsten Schuhe zu schnappen und in Richtung Weihnachtsfest 2021 zu laufen!"

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc. und ist der führende Off-Price- Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. TJX Europe ist in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 164 Stores. Zu TJX Europe gehören insgesamt mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrere HomeSense Filialen in Großbritannien und Irland.

Über Wieden+Kennedy

Die kreative Gestaltung der Kampagne, die TVC-Produktion und die digitalen Assets wurden von Wieden+Kennedy London entwickelt. Ogilvy ist die PR-, Social- und Influencer-Agentur und Mindshare die Media Buying-Agentur. Das Kreativteam von TK Maxx ist für die Gestaltung der Filialen und der sozialen Medien verantwortlich.

