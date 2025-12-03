APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: Premium-Event in Wien mit Rekordteilnahme

Wien (ots)

Die APOTHEKENTOUR 2025 powered by TARA24 hat ihren Ruf als modernes Premium-Event der österreichischen Apothekenwelt eindrucksvoll bestätigt. Mehr als 2.300 begeisterte Apotheker:innen und PKAs besuchten die Tour in der MARX Halle am vergangenen Wochenende. Apotheke, Pharmazie, Tara-Deepdives, Austausch und Wertschätzung standen im Fokus des Events, das auch 2026 wieder in Wien gastiert. Dann mit mehr als 40 Ausstellern und Platz für bis zu 3.000 Fachbesucher:innen aus der Apotheke.

Die APOTHEKENTOUR, powered by TARA24, überzeugte die Apothekenteams und Industriepartner von Beginn an. Nach 1300 (2023) und 2100 (2024) Gästen, festigte die diesjährige Tour ihre Position als zentrales Branchen-Event. Mit den aktuellen Teilnehmerzahlen beweist das einzigartige Format, das hochwertige Fachinformationen mit einem exklusiven Erlebnis verbindet, erneut seine immense Relevanz in kürzester Zeit.

Die APOTHEKENTOUR legte auch 2025 größten Wert auf eine exklusive Vermittlung von Expertise. In den vier stilvoll gestalteten Themen-Lounges boten Expert:innen live und interaktiv mehr als 140 fundierte Fachvorträge. Besonders die Hot-Topics rund um die Beratung an der Tara, Innovationen in der Arzneimittelversorgung, Berufspolitik und die Zukunftsfähigkeit der Apotheke fanden eine prominente Bühne und regten zu intensiven Diskussionen an.

"Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und den Rekordzahlen der diesjährigen Tour. Der Erfolg beruht auf unserem Versprechen, das Premium-Event für die österreichische Apothekenwelt zu sein. Wir wollen im kommenden Jahr dem Format mehr Raum geben, mit mehr Partnern und mehr Gästen", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH mit Sitz in Wien und in Berlin. "Dies war nur möglich durch das wunderbare Engagement unserer österreichischen Tourpartner und natürlich auch dank unserem Presenter TARA24, sowie der Offenheit unserer Partnerunternehmen, Know-how-Transfer und intensive Beratung in den Mittelpunkt zu stellen."

Diese Unternehmen waren auf der APOTHEKENTOUR in Wien vertreten:

ABACUS MEDICINE, apotronik Datenservice, BANO Healthcare, Bayer, BD Rowa, Bionorica, Cooper, DERMASENCE, DR. C. SOLDAN, easypharm, Erwo Pharma, Gebro Pharma, Haleon, Hartmann, ÖGGK Health Mobil, Hermes Vertriebsgesellschaft, Kenvue, Klinge Pharma, Kosan Pharma, Kwizda Pharma, Kwizda Pharmahandel, Klosterfrau, MEDICE, MERZ THERAPEUTICS, NUTROPIA Pharma, OMNi-BiOTiC, Orifarm, Orthomol, PHOENIX, ratiopharm, reckitt, richter pharma, Sanova, Schwabe Austria, STADA Österreich, TARA24, URSAPHARM, Wort & Bild Verlag.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Wien und Berlin mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell