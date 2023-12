APOTHEKENTOUR

Anmeldung gestartet: Jetzt Tickets für APOTHEKENTOUR 2024 sichern!

Das neue Jahr klopft an die Tür und auch die APOTHEKENTOUR 2024 steht bereits in den Startlöchern für ein weiteres aufregendes Eventjahr. Rund 40 namhafte Hersteller werden 2024 mit dabei sein. Die Veranstalter rechnen mit einem Besucherwachstum um mehr als 30 Prozent auf 20.000 Besucher:innen in Deutschland. Bereits kurz nach Freischaltung der Anmeldung haben sich mehr als 3500 Apotheker:innen, PTA und PKA ihre Tickets gesichert.

Die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, wird auch 2024 die Apothekenherzen höher schlagen lassen. Noch größer, noch besser, noch spannender - das Team der ELPATO Medien GmbH plant beginnend mit der Premiere Mitte März in Berlin wieder eine Eventserie auf höchstem Niveau. Bereits jetzt stolpert man im Lineup über ein Highlight nach dem anderen: 12 atemberaubende, teilweise neue Locations und Standorte, noch mehr namhafte Tourpartner, ein Rundum-Wohlfühlprogramm und ein zusätzliches Überraschungs-Highlight für die Gäste aus den Apotheken.

Seit wenigen Tagen können sich die Apothekenteams auf apothekentour.de zu einem Standort ihrer Wahl kostenfrei anmelden; der Run auf die Tickets ist groß. "Es ist grandios, wie schnell sich die Apothekenteams ihre Plätze sichern wollen. Wir haben schon jetzt die Kapazitäten auf rund 20.000 Besucher:innen erhöht, rechnen mit einer Verweildauer von durchschnittlich vier Stunden je Gast", sagt Tom Bellartz, Tour-Initiator und geschäftsführender Gesellschafter der ELPATO Medien GmbH. "Für die Tour 2024 haben wir uns, wo es ging, für noch größere Locations entschieden, so wollen wir noch mehr Apotheker:innen, PTA und PKA die Chance auf ihre ganz persönliche APOTHEKENTOUR-Experience geben.". Mehr als 3500 Anmeldungen haben die Veranstalter bereits erhalten und es werden stündlich mehr.

2024 wird die APOTHEKENTOUR in folgenden Städten gastieren:

Berlin, 16. & 17. März

Hannover, 20. & 21. April

Rostock, 27. & 28. April

Nürnberg, 4. & 5. Mai

Hamburg, 25. & 26. Mai

Düsseldorf, 1. & 2. Juni

Leipzig, 31. August & 1. September

Stuttgart, 21. & 22. September

Frankfurt, 28. & 29. September

München, 12. & 13. Oktober

Karlsruhe, 19. & 20. Oktober

Bochum, 26. & 27. Oktober

Zusätzlich wird die APOTHEKENTOUR wieder in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und am 23. und 24. November erneut in die Marx Halle in Wien kommen.

Neben dem strahlkräftigen Lineup von rund 40 Unternehmen des Pharma- und Apothekenmarkts sowie den starken Tourpartnern APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, wird es auch 2024 wieder jede Menge Highlights vor Ort geben: Moderierte Vortragslounges, Gelegenheiten zum persönlichen Austausch, Rundum-Verpflegung, eine prall gefüllte Goodie Bag und Überraschungen. Apotheker:innen, PTA und PKA können sich auf apothekentour.de kostenfrei anmelden.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

