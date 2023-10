SWR3 Comedy & Friends in Bad Dürkheim

SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Comedy Festival" vom 26. bis 28. April 2024 - mit Andreas Müller, Markus Krebs, Zeus & Wirbitzky, Bernhard Hoëcker, Sebastian Lehmann, Nikita Miller, Lisa Feller und vielen mehr / der offizielle Vorverkauf startet heute, 13. Oktober 2023

Bad Dürkheim feiert 2024 das große Finale des "SWR3 Comedy Festivals". Dafür versammelt sich noch ein letztes Mal die gesamte SWR3 Comedy-Family und bringt drei Tage Spaß an die Weinstraße. Vom 26. bis 28. April können die Besucherinnen und Besucher im Kurhaus und auf der Open-Air-Bühne im Kurpark Ost viele Comedians live erleben, die sie aus dem Radio kennen. "Mehr SWR3 Comedy passt nicht zwischen die Weinberge. Wir wollen zum Abschied ein tolles Festival mit den beliebtesten SWR3 Comedians feiern," so Programmchef Thomas Jung.

Lachen an der Weinstraße

Natürlich wird SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller beim finalen "SWR3 Comedy Festival" dabei sein. Mit im Gepäck: 1.000 Stimmen und die dazugehörigen Personen aus Politik, Medien und Sport. Nicht fehlen dürfen Sascha Zeus und Michael Wirbitzky mit ihren Alter Egos Dandy van Dünkel, Wetterbauer Zeusinger, Peter Gedöns oder Horst aus "Bares für Hohles". Auch Sebastian Lehmann, der in SWR3 regelmäßig aus seiner Elternzeit berichtet ist mit dabei; der Deutsch-Kasache Nikita Miller oder "die Podcadzer" von Mundstuhl, die große Fans des Festivals sind, kommen mit neuem Programm nach Bad Dürkheim. Die erste Gewinnerin des "SWR3 Comedy Förderpreises" Anne Vogd spielt eine Mixed Show mit Wochen-Rückblicker Stefan Reusch. Onkel Fisch und Abdelkarim kommen ebenfalls in die Pfalz. Außerdem komplettieren das Staraufgebot Markus Krebs, der bereits bei einem der ersten Festivals dabei war, sowie Kabarettistin Lisa Feller und Bernhard Hoëcker. Darüber hinaus gibt es auch wieder eine "New Comedy"-Mixed Show. Ab heute, 13. Oktober 2023 läuft der offizielle Vorverkauf. Tickets gibt es unter SWR3service.de, an teilnehmenden Servicepunkten, sowie an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen 18 und 23 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Kostenfreies Rahmenprogramm

Während des dreitägigen Festivals gibt es neben den Shows wieder ein kostenfreies Rahmenprogramm. Auf der Bühne beim Schlossplatz führt SWR3 Morningshow-Moderator Kemal Goga Live-Talks mit den Comedians.

Veranstaltungen im Radio, TV und online verfolgen

Im Radio und online berichtet SWR3 während des Festivals. Die Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im Fernsehen werden die Auftritte in Best-of-Sendungen ausgestrahlt.

Aufgabe des SWR3 Comedy Festivals im Zuge von Sparmaßnahmen

Mit dem "SWR3 Comedy Festival" hat SWR3 in den vergangenen acht Jahren zehntausende Menschen in Bad Dürkheim und der Region in Rheinland-Pfalz begeistert. Comedy wird auch in Zukunft im Markenkern von SWR3 eine große Rolle spielen und sich neben ihrem Platz im Radio auch in digitalen Formaten weiterentwickeln. Mit Blick auf die finanzielle Situation des SWR ist jedoch in den nächsten Jahren davon auszugehen, dass unter anderem durch Inflation und Kostensteigerungen erheblich weniger Kaufkraft und finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Daher wurden im SWR Entscheidungen getroffen, um die Transformation ins Digitale weiter voranzutreiben. In diesem Fall haben diese Maßnahmen konkrete Auswirkungen auf SWR3 und das Comedy Festival.

