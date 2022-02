K-Sport GmbH

K-Sport engagiert sich - Eine Spendenaktion für gute Laune

Am Donnerstag, den 17.02.2022, überreichte Janina Heidt, stellvertretend für den Sportgeräte-Hersteller K-Sport GmbH, eine Spende über 2000 Euro an den gemeinnützigen Verein Die Clowndoktoren e.V.

Unter dem Motto "Wir für euch" fand zuletzt das Treffen zwischen Janina Heidt von K-Sport GmbH und den Clowndoktoren statt. Stellvertretend für die Firma überreichte Frau Heidt den Betrag an den gemeinnützigen Verein, der nun denen zugutekommen soll, die es dringend brauchen.

Die in Gießen ansässige K-Sport GmbH engagiert sich besonders in der Förderung verschiedener Sportarten und hilft dabei beim Erhalt örtlicher Vereine in Bereichen wie Basketball, Turnen, Fußball und mehr. Damit soll etwas Besonderes an die Community zurückgegeben werden - nämlich die Möglichkeit sich rund um das Thema Sport und Gesundheit weiterzuentwickeln und sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, die den Austausch zwischen Hobby- und Profisportlern ermöglicht. Auf ähnlichem Wege soll auch die jetzige Spendenaktion ein positives Zeichen in Sachen Gesundheit setzen: Zusammen mit den Clowndoktoren Freude in verschiedene Einrichtungen bringen, denn bekanntlich ist Lachen ja gesund.

Mit Spaß wird alles besser

Der auf Spenden basierende Verein Die Clowndoktoren e.V. findet seine Wurzeln seit 1994 überwiegend in Projekten rund um die Unterstützung und Hilfe von akut und chronisch kranken Kindern in Kliniken sowie Bewohnern von Seniorenheimen und ähnlichen Einrichtungen. Durch das Konzept des freudigen "Clown Doctoring" bringen die verkleideten Ärzte Spaß und Unterhaltung dorthin, wo sie dringend benötigt werden.

Mit der Übergabe der Spende über 2000 Euro äußerte Frau Heidt von K-Sport GmbH ebenso den Wunsch, dass nicht nur die Jugend- und Vereinsförderung unterstützt werden soll, sondern auch Menschen, die sich aktuell in schweren Lebenslagen befinden.

Gerade in der heutigen Pandemiezeit ist es für viele Patienten in Einrichtungen sehr schwierig positiv zu bleiben. Durch eingeschränkte Besucherrechte wächst stetig die Sehnsucht nach mehr Kontakt. Auch für Kinder und Jugendliche nimmt dieses Problem immer mehr zu, da sie die Folgen der sozialen Einschränkungen noch stärker wahrnehmen als Erwachsene. Hier kommt diese Kollaboration wie gerufen - ein Lichtblick im Dunkeln. Zusammen mit den Clowndoktoren möchte K-Sport erreichen, dass Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, um mit mehr Motivation durch die schweren Tage zu kommen.

Über K-Sport GmbH

Als Hersteller für Sportgeräte für den Heimbedarf steht die K-Sport GmbH vor allem für Motivation, Gesundheit und Spaß. Für Amateure sowieso Profis werden verschiedene Sportarten in der Region des deutschen Standortes Gießen gefördert und eine Basis geschaffen, bei der Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten haben, ihre Freizeit in Vereinen wertvoll zu gestalten. Das alles ermöglicht K-Sport nicht nur durch ambitionierte Heimgeräte, sondern auch durch die austauschfreudige K-Sport Community, die die Werte des Unternehmens perfekt widerspiegelt und eine Plattform schafft, in der sich Hobby-Sportler und Athleten rund um die Themen Sport und Gesundheit austauschen können.

