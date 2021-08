rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

SPD-Gesundheitspolitikerin Bas: "Es braucht eine andere Kampagne"

Berlin (ots)

Bärbel Bas, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, plädiert für einen Strategiewechsel in der Impfkampagne. Im ARD-Mittagsmagazin sagte sie am Dienstag: "Es braucht eine andere Kampagne, es braucht aufsuchende Angebote". In ihrer Stadt, in Duisburg, fahre man da hin, an die Plätze, an die Flächen, wo die Menschen sich aufhalten und das Angebot werde angenommen, so Bas.

Die SPD-Politikerin betonte, es werde im Herbst einen Unterschied machen, wenn man geimpft oder genesen sei: "wenn ich in Innenräumen bin, wird es so sein, dass natürlich Geimpfte, Genesene eher den Zugang zu Innenräumen haben als andere". Sie stellte allerdings auch klar, dass es keine Impflicht geben wird. "Es muss auch mit einem Test möglich sein, mit einem tagesaktuellen Test, diese Angebote in Anspruch zu nehmen".

Am Dienstagmittag beraten Bund und Länder über den weiteren Kurs in der Corona-Politik. Bärbel Bas zufolge wird dann auch diskutiert, welches Gewicht Inzidenzwerte noch haben: "Ob die reine Inzidenzwertzahl das Ausschlaggebende ist oder eben genau die Punkte, wo Menschen erkranken, das heißt die Hospitalisierungsrate wird eine Rolle spielen, die Intensivkapazitäten werden eine Rolle spielen", sagte Bas.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell