Oberberg Kliniken

Die Oberberg Gruppe wächst - Tagesklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie eröffnete im Dreiländereck

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Oberberg Gruppe wächst weiter: Mit der Oberberg Tagesklinik im baden-württembergischen Lörrach eröffnete im März 2021 der führende Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie einen weiteren Standort.

"Der Ausbau tagesklinischer Angebote ist wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie der Oberberg Gruppe und dient der Komplettierung der Behandlungskette", erläutert Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, CEO, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der Oberberg Gruppe.

Unter der Leitung von PD Dr. med. Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor und Chefarzt, bietet die neue Klinik 16 tagesklinische Behandlungsplätze in Lörrach. "Dass die Klinikeröffnung trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie so reibungslos und rasch realisiert werden konnte, ist ein Zeichen für erstklassige Teamarbeit. Gelegen im sonnigen Dreiländereck mitten in der Innenstadt von Lörrach, ist die Tagesklinik auch aus Basel in wenigen Minuten per Auto, Tram oder S-Bahn gut zu erreichen und somit fantastisch angebunden", sagt Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen/CFO und COO der Oberberg Gruppe. "Patientinnen und Patienten erhalten in den Oberberg Kliniken immer die bestmöglichen evidenzbasierten Therapien, die den modernsten medizinischen Standards entsprechen und dabei ganz auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind - in einer erstklassigen Umgebung, die von einer herzlichen Atmosphäre aus Achtsamkeit und Zugewandtheit geprägt ist. Menschlichkeit, Verbundenheit und Evidenz sind die Grundpfeiler unserer Behandlungs- und Unternehmenskultur", ergänzt Prof. Dr. Dr. Müller.

"Für jede Patientin und jeden Patienten kombinieren wir bewährte und innovative Psychotherapien, biologische Therapieverfahren, Entspannungsverfahren und weitere Behandlungsmethoden - wie beispielsweise bewegungs- und kreativ-therapeutische Bausteine", erklärt Dr. Jähne das therapeutische Konzept der Klinikgruppe.

Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und zertifizierte Therapeut für kognitive Verhaltenstherapie, Schematherapie, motivierende Gesprächsführung und suchtspezifische Psychotherapie ist bereits seit 2015 Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und nun auch für den Standort Lörrach zuständig. So ergeben sich optimal nutzbare Synergieeffekte.

Mehr zur Tagesklinik:

https://www.oberbergkliniken.de/standorte/tagesklinik-loerrach

Mehr zum Ärztlichen Direktor:

https://www.oberbergkliniken.de/unser-team/priv-doz-dr-med-andreas-jaehne

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit verschiedenen Kliniken und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell