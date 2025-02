Simon Mathis – Der Abnehm-Coach für Selbstständige und Führungskräfte

Mathis Fit Life GmbH

Zahlreiche Menschen nehmen sich immer wieder das Ziel, in Form zu kommen – so auch viele Selbstständige und Führungskräfte. Doch ihr stressiger Alltag lässt oft wenig Zeit und Energie für Fitness und Ernährung. Simon Mathis ist Ernährungs- und Fitnesscoach und hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen zu helfen. Er unterstützt Selbstständige und Führungskräfte dabei, mit minimalem Aufwand den Bauch zu verlieren, fitter zu werden und endlich wieder in ihre Lieblingskleidung zu passen. Wer Simon Mathis ist und was sein Abnehmkonzept ausmacht, erfahren Sie im Folgenden.

Für viele Selbstständige und Führungskräfte ist Abnehmen kein einfaches Vorhaben. Oft fühlen sie sich unwohl in ihrem Körper, doch gleichzeitig lässt ihr hektischer Alltag nur wenig Raum für Veränderungen. Da kommt die eigene Gesundheit nicht selten zu kurz. Hinzu kommt, dass es ihnen aufgrund ihres hohen Arbeitspensums oft an Energie und Disziplin fehlt, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Der Gedanke an den Aufwand und den Verzicht, den eine Veränderung mit sich bringt, kann zusätzlich abschrecken. "Erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte haben aufgrund ihres vollen Kalenders meist wenig Zeit für sich selbst", sagt Simon Mathis. "Das führt häufig zu Stress, einem Lebensstil, der das Wohlbefinden beeinträchtigt, und Übergewicht."

"Die Herausforderung liegt nicht nur im Abnehmen, sondern im Anschluss auch darin, das Gewicht langfristig zu halten", fährt der Abnehm-Coach fort. "Der Schlüssel liegt darin, einen Weg zu finden, die neuen Gewohnheiten und Umstellungen im Alltag zu integrieren, dass sie mühelos und selbstverständlich werden." Genau hier kommt Simon Mathis ins Spiel, der sich als Abnehm-Coach auf die besonderen Herausforderungen von Selbstständigen und Führungskräften spezialisiert hat, denen meist die Zeit für aufwendiges Kochen oder intensive Fitnesseinheiten fehlt. Stattdessen setzt er auf ein individuelles Abnehmkonzept, das genau dort ansetzt, wo seine Klienten gerade stehen. Schon nach wenigen Wochen zeigen sich die ersten Ergebnisse.

Dauerhafter Erfolg durch nachhaltige Ernährungsstrategien

"Mit meinem Coaching habe ich mich darauf spezialisiert, Selbstständigen und Führungskräften dabei zu helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen – und zwar auf eine Art und Weise, die sich problemlos in ihren stressigen Alltag integrieren lässt", erklärt Simon Mathis. "Mir ist bewusst, dass Zeitmangel eine echte Herausforderung beim Abnehmen darstellen kann. Deswegen habe ich ein Konzept entwickelt, das speziell auf die Anforderungen dieser Zielgruppe ausgerichtet ist." Statt unrealistische Diäten oder stundenlange Trainingspläne zu fordern, bietet der Abnehm-Coach individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen, die sich perfekt in den Alltag seiner Klienten integrieren lassen, um sie Schritt für Schritt ans Ziel zu bringen.

Für Simon Mathis ist klar, dass effektives Abnehmen zu 80 Prozent von der Ernährung abhängt. Doch das ist nicht zwingend an Verzicht gebunden. Vielmehr geht es darum, aus dem Essensangebot gesunde Alternativen auszuwählen, die regelmäßig in den Alltag integriert werden können. Im Fokus seines Abnehmkonzepts steht seine praktische 4-S-Strategie: Mahlzeiten sollen schmecken, simpel zuzubereiten sein, sättigen und dabei sozialverträglich bleiben. So gibt es keinen Verzicht, kein schlechtes Gewissen und keine Heißhungerattacken. Statt strenger Diäten liegt der Schlüssel darin, dauerhaft gesunde Gewohnheiten in den eigenen Alltag zu integrieren.

Warum Simon Mathis?

Mit seinem Abnehmkonzept hat Simon Mathis bereits mehr als 800 Selbstständige und Führungskräfte dabei unterstützt, spürbare Veränderungen zu erzielen. Viele seiner Klienten berichten von anhaltendem Gewichtsverlust, einer gesteigerten Lebensqualität und mehr Energie. Das Beste aber ist, dass sie es geschafft haben, ihre neuen Gewohnheiten langfristig beizubehalten, ohne dabei ihren Lebensstil zu verändern oder ihre beruflichen Ziele anzupassen.

Durch eine Kombination aus individueller Ernährungsberatung, maßgeschneiderten Trainingsplänen und mentaler Unterstützung sorgt Simon Mathis dafür, dass seine Klienten motiviert bleiben. Konkret geht es darum, herauszufinden, bei welchen Lebensmitteln man Kalorien einsparen kann, ohne das Gefühl zu bekommen, man müsse auf etwas verzichten. Auf diese Art und Weise gelingt es nicht nur, den Bauch loszuwerden, sondern das Gewicht auch dauerhaft zu halten. Zahlreiche Erfolgsgeschichten belegen, dass Simon Mathis der richtige Abnehm-Coach ist, um langfristige Erfolge zu erzielen.

Langfristige Veränderungen ganz ohne Verzicht

Mit langjähriger Erfahrung im Coaching von Selbstständigen und Führungskräften kennt Simon Mathis die spezifischen Herausforderungen, die diese Zielgruppe bewältigen muss. Er versteht, wie stressig und zeitraubend der Alltag sein kann, weshalb jeder Klient ein maßgeschneidertes Programm erhält, das perfekt zu seinen individuellen Zielen passt. Zugleich setzt der Abnehm-Coach auf langfristige Ergebnisse, indem er seinen Klienten dabei hilft, langfristige Veränderungen zu erreichen.

Im Coaching zeigt Simon Mathis seinen Klienten, dass auch bei einem vollen Terminkalender ein gesundes Leben möglich ist. "Bei mir lernen sie, ihre bisherigen Fehler zu erkennen und trotz eines vollen Zeitplans abzunehmen", betont Simon Mathis. "Es braucht weder übermäßige Disziplin noch ständigen Verzicht, um den Bauch zu verlieren. Wer die richtige Unterstützung hat, kann sowohl in beruflicher als auch in gesundheitlicher Hinsicht erfolgreich sein."

Sie möchten endlich dauerhaft den Bauch loswerden – und das ganz ohne viel Aufwand oder permanenten Verzicht? Melden Sie sich jetzt bei Simon Mathis, um ein kostenloses Beratungsgespräch zu vereinbaren.

