Ohne Verzicht durch die Weihnachtszeit: 5 Snacks, die lecker schmecken und beim Abnehmen helfen

Die Weihnachtszeit gilt als Hochsaison für süße und herzhafte Köstlichkeiten. Ob Lángos, Kartoffelpuffer, Butterplätzchen oder Churros, nicht zu vergessen schmackhafte Getränke – so lecker die Köstlichkeiten sind, so ungesund sind sie gleichzeitig. Kein Wunder, dass bei vielen Menschen einige Zusatzkilos auf den Hüften landen. Das muss allerdings nicht sein! Denn mit cleveren Alternativen kannst du dir weihnachtliche Snacks gönnen, die nicht gleich Kalorienbomben sind. Hier liest du, was unsere 5 besten und gesunden Lieblingsleckereien sind.

5 Weihnachtssnacks, die beim Abnehmen helfen

1. Maronen als Alternative zu gebrannten Mandeln

Gebrannte Mandeln gehören zu den beliebtesten Klassikern auf dem Weihnachtsmarkt. Allerdings sorgt die Kombination aus hohem Zucker- und Fettanteil für viele Kalorien. Anstatt zu den Mandeln zu greifen, kannst du alternativ Maronen kaufen. Sie enthalten nicht nur weniger Fett, sondern liefern auch sättigende Ballaststoffe sowie komplexe Kohlenhydrate. Außerdem verstecken sich in Maronen wertvolle Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium.

Tipp: Frisch geröstete Maronen sind ein perfekter Snack auf dem Weihnachtsmarkt. Sie können aber genauso selbst gemacht werden. Um die Maronen im Ofen zu rösten, schneidest du die Schale kreuzweise ein, verteilst die Maronen auf einem Backblech und röstest sie bei 200 °C für knapp 25 Minuten im Ofen. Ein leckerer und wärmender Snack für kalte Wintertage!

2. Glühwein statt Eggnog oder Punsch

Jeder kennt es: Wenn es schön kalt ist, sehnt man sich auf dem Weihnachtsmarkt oder zuhause nach einem warmen Getränk. Viele Menschen greifen dann zu Eggnog oder Punsch. Doch Vorsicht: Der cremig-leckere Eggnog ist vor allem durch Sahne, Zucker und Alkohol kalorienreich. Und auch süßer Punsch ist eine echte Kalorienbombe aufgrund des Zuckergehalts. Sinnvoller ist für alle, die abnehmen wollen, Glühwein. Dieser hat weit weniger Zucker und Kalorien. Wenn du ihn selbst daheim machst, kannst du die Zutaten noch besser wählen und mit dem Zucker sparen. Die Gewürze, die in den Glühwein kommen, sind sogar gesundheitsfördernd.

Rezeptidee für einen einfachen, hausgemachten Glühwein:

1 Flasche trockener Rotwein

2 Zimtstangen

4 Nelken

1 in Scheiben geschnittene Bio-Orange

2 EL Honig oder Agavensirup

Alle Zutaten vorsichtig erwärmen, jedoch nicht aufkochen und anschließend servieren.

3. Zimtsterne und Spekulatius statt Marzipan und Butterplätzchen

In der Weihnachtszeit gibt es Plätzchen und Marzipan, so weit das Auge reicht. Für viele ist es eine Tradition, im Dezember immer wieder Plätzchen oder Marzipangebäck zu backen. Leider fallen beide in die Kategorie der absoluten Kaloriensünden. Ganz verzichten muss allerdings niemand: Eine leckere Alternative sind Zimtsterne und Spekulatius, denn sie kommen mit deutlich weniger Kalorien daher. Vor allem ist in diesen Leckereien weniger Fett verarbeitet – und gleichzeitig kurbelt der enthaltene Zimt den Stoffwechsel an und reguliert Blutzuckerspitzen.

Rezeptvorschlag für Zimtsterne:

200 g gemahlene Mandeln

2 Eiweiße

100 g Puderzucker

1 TL Zimt

Steif geschlagenes Eiweiß mit Puderzucker mischen, Mandeln und Zimt einarbeiten, den Teig ausrollen und Sterne ausstechen. Bei 140 °C etwa 15 Minuten backen. Wer möchte, kann noch einen Eiweiß-Zuckerguss herstellen und auf den Sternen verteilen.

4. Energiekugeln als gesunde Nascherei

Vor lauter Verlockungen in der weihnachtlichen Zeit sendet unser Gehirn gerne Signale – die Lust nach Ungesundem wächst und der Heißhunger meldet sich. Dabei gibt es eine leckere Alternative, die Heißhunger auf gesunde Weise stillt: Energiekugeln. Du kannst sie schnell machen, sie sind nährstoffreich und du kannst sie deinem Lieblingsgeschmack anpassen.

Einfache Zubereitung:

100 g entsteinte Datteln

50 g Walnüsse

1 TL Lebkuchengewürz

Optional: Kokosraspeln oder Kakaopulver zum Wälzen

Alle Zutaten pürieren, kleine Kugeln formen und je nach Vorliebe in Kokos oder Kakao wälzen.

5. Selbstgemachter Lebkuchen ohne Zuckerfalle

Industriell hergestellter Lebkuchen aus dem Supermarkt enthält oft viel Zucker. Warum also nicht mal selbst Lebkuchen machen? Eine hausgemachte Variante sind Lebkuchen-Energieriegel. Sie haben ein leckeres weihnachtliches Aroma und sind gesund.

Rezept für Lebkuchen-Energieriegel:

150 g Haferflocken

50 g gehackte Mandeln

100 g Datteln

2 EL Kakaopulver

1 TL Lebkuchengewürz

Alle Zutaten in einem Mixer zerkleinern, dann zu einem Teig verarbeiten, in Riegel schneiden und bei Bedarf mit etwas Zartbitterschokolade verzieren.

Fazit:

Mit diesen Vorschlägen lassen sich die Festtage genussvoll erleben, ohne auf Weihnachtsleckereien verzichten zu müssen. Denn ein bewusstes Fest ist das schönste Geschenk für dich und du profitierst auch nach den Weihnachtstagen noch davon – ohne das übliche schlechte Gewissen.

Über Simon Mathis:

Als diplomierter Fitness- und Ernährungstrainer hat Simon Mathis bereits mehr als 600 Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte dabei unterstützt, wieder in die Klamotten von früher zu passen sowie fitter und agiler zu werden. Wenn es um das zeiteffektive und nachhaltige Abnehmen geht, ist er ein absoluter Experte. Mehr Informationen dazu unter: https://www.simon-mathis.com.

