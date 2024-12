Mathis Fit Life GmbH

Als Führungskraft oder Selbstständiger den Bauch loswerden: Simon Mathis verrät, wie das ganz ohne übermäßigen Aufwand oder Verzicht funktioniert

Unzufrieden mit der eigenen Fitness, aber kaum Zeit für Veränderung: Selbstständige und Führungskräfte kämpfen oft mit überschüssigen Pfunden, die ihnen jegliche Energie rauben. Wie aber werden sie ihren Bauch endlich los - und das am besten ohne Verzicht oder großen Aufwand?

Stressige Arbeitstage, endlose To-do-Listen und oftmals auch ein Mangel an Disziplin - nicht wenige Führungskräfte und Selbstständige fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut, finden aber meist keine Lösung dafür: Ihr Bauch wächst, die Lieblingsklamotten passen nicht mehr und trotzdem scheint keine Zeit für Veränderungen zu bleiben. Dabei ist ihnen eigentlich längst bewusst, dass etwas passieren muss. Doch Diäten und Trainingspläne versprechen oft nur kurzfristige Erfolge und verlangen zu viel Aufwand. "Viele meiner Kunden berichten, wie ausgelaugt und energielos sie sich fühlen, bevor sie eine Veränderung wagen", verrät Simon Mathis, Fitness- und Ernährungsexperte.

"Eine nachhaltige Lösung ist aber durchaus möglich - und sie beginnt mit einem Perspektivwechsel: So ist es die größte Herausforderung, den Alltag so anzupassen, dass eine Veränderung möglich wird, ohne das gesamte Leben auf den Kopf stellen zu müssen", führt der Fitness- und Ernährungsexperte weiter aus. Unter dieser Prämisse hat Simon Mathis bereits über 800 Führungskräften und Selbstständigen geholfen, fitter zu werden, ihre Energie zurückzugewinnen und endlich wieder in die Klamotten von früher zu passen. Sein Konzept setzt auf eine simple und praktikable Strategie: Statt Aufwand und Verzicht stehen Genuss und Gewohnheiten im Mittelpunkt. Welche Hürden seine Kunden dabei überwinden müssen und wie sie ihren Bauch tatsächlich loswerden, erfahren Sie hier.

Grundlagen für nachhaltiges Abnehmen: Warum viele Menschen daran scheitern

Nicht selten kämpfen Führungskräfte und Selbstständige über viele Jahre hinweg mit ihrem Gewicht und erleben immer wieder Rückschläge. Dabei erhoffen sie sich gerade von beliebigen Diäten schnelle Ergebnisse, setzen in diesem Rahmen jedoch auf radikale Maßnahmen, die langfristig kaum durchzuhalten sind. Meist basiert der Erfolg solcher Programme auf einem strengen Verzicht, der die Lebensqualität stark einschränkt - immer mit dem gleichen Resultat: Anfangs mögen die Pfunde zwar durchaus purzeln, doch schon bald schlägt der Heißhunger zu und alte Essgewohnheiten schleichen sich erneut ein. Ein Rückfall ist damit vorprogrammiert - und mit ihm kehrt auch das Übergewicht zurück.

"Menschen nehmen sich Dinge vor, die gar nicht langfristig funktionieren können, und wundern sich dann, wenn sie scheitern", erklärt Simon Mathis hierzu. Dieser Kreislauf aus Selbsteinschränkung und Rückschlägen führt nicht nur zu Frustration, sondern auch zu einem Jo-Jo-Effekt, der den Körper belastet. Stattdessen braucht es daher einen Ansatz, der auf Dauer angelegt ist: Abnehmwillige sollten sich also fragen, ob die Veränderungen, die sie anstreben, tatsächlich zu ihrem Lebensstil passen. Nur so können sie nachhaltige Erfolge erzielen, ohne sich selbst zu sabotieren.

Mit Simon Mathis den Bauch loswerden: Darauf basiert sein Abnehmkonzept

Tatsächlich klingt die Lösung für dauerhaftes Abnehmen einfacher, als viele glauben: Wer Gewicht verlieren will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbrennt. Doch statt sich mit eintönigen Salatgerichten abzufinden oder sich stundenlang ins Fitnessstudio zu quälen, sind alltagstaugliche Alternativen gefragt. "Es geht nicht darum, das Leben komplett umzukrempeln, sondern kleine Veränderungen zu finden, die langfristig machbar sind", betont Simon Mathis.

Im Zentrum seines Konzepts steht die 4-S-Strategie: Die Mahlzeiten müssen schmecken, sättigen, simpel und sozialverträglich sein. Dieser Ansatz erlaubt es, auch einmal ein Glas Wein oder eine Pizza zu genießen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben - Verzicht und Schuldgefühle sind schließlich die größten Feinde jeder Ernährungsumstellung. Wer sein Leben hingegen weiterhin genießen kann, bleibt motiviert und schafft es, neue Gewohnheiten zu etablieren.

Auf dieser Basis bringt Simon Mathis Führungskräften und Selbstständigen im Coaching bei, was sie vorher falsch gemacht haben. Seine Kunden lernen dabei, wie sie trotz vollgepacktem Alltag den Bauch loswerden, und erkennen, dass es hierfür gar nicht viel Disziplin oder Verzicht braucht.

Mit kleinen Umstellungen zum Erfolg: So lässt sich das Abnehmkonzept in den Alltag integrieren

Wer nachhaltig abnehmen möchte, muss also nicht alles anders machen, sondern lediglich cleverer vorgehen. Das beginnt bei der Wahl der Lebensmittel: Kartoffeln oder Gnocchi haben als Beilage beispielsweise weniger Kalorien als Reis oder Nudeln. Eine Tomatensauce ist figurfreundlicher als ein öliges Pesto, und auch bei Fleisch lohnt es sich, genauer hinzusehen - ein mageres Steak hat deutlich weniger Kalorien als eine Bratwurst.

"Der Schlüssel liegt letztendlich in der Suche nach Alternativen, die schmecken und satt machen. Nur so kann man dauerhaft dranbleiben", erläutert Simon Mathis. Auch bei Getränken lassen sich Kalorien sparen - etwa durch Light- oder Zero-Varianten. Diese kleinen Veränderungen summieren sich und ermöglichen es, Kalorien zu reduzieren. Entscheidend ist, dass die neuen Gewohnheiten einfach in den Alltag integriert werden können. Wer anstelle von extremen Diätplänen kleine Umstellungen vornimmt, wird feststellen, dass Abnehmen auch ohne großen Aufwand möglich ist.

