Lea-Ackermann-Stiftung

Die umtriebige Ordensfrau Lea Ackermann wird 85 Jahre

Gütersloh/Boppard-Hirzenach (ots)

Es ist ein beeindruckendes, hochspannendes Leben, dass die Ordensfrau Dr. Lea Ackermann geführt hat und immer noch führt: Am 2. Februar 2022 wird sie jetzt 85 Jahre alt. Unverdrossen und tatkräftig auf der Seite der Schwachen, der Frauen und Kinder, gründete sie vor nun 36 Jahren SOLWODI "solidarity with women in distress." Ihre bitteren Erfahrungen in Afrika haben ihr gezeigt, wie nötig die Unterstützung für Frauen dort und auch hier in Deutschland ist. Inzwischen hat sie die Leitung dieser NGO in jüngere Hände abgeben - aber Stillstand ist nicht ihr Ding. Jetzt gibt es die "Lea-Ackermann-Stiftung", die sich vor allem um bedürftige Kinder in Afrika aber auch hier in Deutschland kümmert. Viele internationale Preise schmücken den Weg von Lea Ackermann. Zu Recht. Ihren Geburtstag will sie nicht groß feiern, aber natürlich um Spenden bitten. Damit Frauen und Kinder ein menschenwürdiges Leben führen können. Hier und dort. Das ist es, was sie bewegt und unverändert motiviert.

