Das günstigste 5G Smartphone - realme 8 5G

offiziell in Deutschland gestartet

Düsseldorf (ots)

Schnell, ausdauernd, zukunftsweisend: Das realme 8 5G vereint schnelles Internet mit langer Akkulaufzeit und flüssiger Bedienung. Damit untermauert die am schnellsten wachsende Smartphone Marke der Welt den Anspruch auf "5G für Alle". Erhältlich ist das neue realme 5G-Smartphone in Deutschland ab 199 EUR schon am 18. Mai - und als Early Bird direkt zum Verkaufsstart für nur 179 EUR. Dazu stoßen außerdem das realme 8 und das realme C21.

Spaß und Mobilität in 5G

realme gehört zu den ersten Herstellern, die den exklusiven Mediatek Dimensity 700 5G-Chipsatz einsetzen. Eines der herausragenden Features ist der verringerte Stromverbrauch: 5G ist schnell, benötigt jedoch etwas mehr Energie als 4G. Deshalb wechselt das Gerät dynamisch zwischen 5G und 4G - in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der App. Das Ergebnis ist eine Stromersparnis von bis zu 30 % ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit.

Und dabei hat das realme 8 5G genug Reserven: Heute Aufladen, Spielen, Telefonieren, Social Media und erst morgen wieder an die Steckdose! Der riesige 5.000 mAh starke Akku hält locker einen Tag durch - oder auch zwei. Und mit dem mitgelieferten Schnelllade-Netzteil sind die Zeiten an der Steckdose überschaubar.

Übrigens: Das realme 8 5G lädt schnell. Surft mit 5G schnell. Und noch schneller ist realme im Markt, denn realme ist die am schnellsten wachsende Smartphone-Brand in Europa und weltweit*.

Viele Kameras, ein Ziel: tolle Bilder!

Der süße Hund von nebenan, das Neugeborene oder die komische Situation auf dem Parkplatz: Kamera starten und auslösen! Die künstliche Intelligenz hilft dabei, den perfekten Shot zu bekommen. Wie wäre es mit einem Timelapse? Oder ein paar Beautyfiltern? Die 48 MP-Kamera liefert! Und mit dem Bokehfilter ist das im Fokus, was zählt. Das gilt auch für die Selfie-Cam, die selbst bei schwachem Licht satte Farben und natürlich aufgehellte Bilder liefert - der Super Nightscape-Modus macht's möglich.

Das 90 Hz-Display ist da fast zu schön, um nur Fotos anzusehen - deshalb schnell ein Spiel gestartet und dank (fast schon unfairer) Abtastrate von 180 Hz den Gegnern präzise eingeheizt. Für Unterhaltung unterwegs ist auf jeden Fall genug Platz, denn neben der Dual-SIM-Funktion ist zusätzlich noch ein weiterer Platz für die Speicherkarte vorgesehen: Wetten, die bis zu 1 TB werden so schnell nicht voll?!

Super-schlank, Super-schnell, Super-ausdauernd

Der ideale 5G-Allrounder steht fest: Das realme 8 5G beweist einen langen Atem, flüssigen Spielgenuss und macht Bilder, die sich sehen lassen können. Bleibt nur die Frage: Welche Farbe soll es werden: Supersonic Blue oder Supersonic Black? Eines ist jetzt schon klar: Trotz edelglänzender Oberfläche haben Fingerabdrücke fast keine Chance! Und damit das realme 8 5G auch zukünftig auf der Höhe der Zeit ist, garantiert realme für mindestens zwei Jahre Sicherheitsupdates und ein Upgrade von Android 11 auf die nächste Version.

Damit ist das realme 8 5G der beste Allrounder unter 200 EUR! Und auf jeden Fall ein perfekter Begleiter im Alltag!

Auch neu im Team: das realme 8

Wer viel erleben will, braucht Durchhaltevermögen. Und das bringt das neue realme 8! Der 5.000 mAh starke Akku begleitet Nutzer durch lange Tage und ist mit dem 30 W starken Dart Charge außerdem in 26 Minuten schon wieder zu 50 % aufgeladen. In die vollen geht das realme 8 bei der Kamera: Die 64 MP Quad Cam fängt das ganze Leben ein und lässt sie auf dem AMOLED Display mit bis zu 1000 nits erstrahlen, egal ob Selfies, Fotos oder Videos. Flüssige Bedienung und Reserven für mobile Spiele bietet der MediaTek Helio G95 dabei reichlich. Eben die perfekte Alternative.

Last but not least: das realme C21

Der Dritte im Allrounder-Bundle ist das realme C21 der Einsteigerklasse. Das Modell bietet starke Features wie eine extrem lange Standby-Zeit (der 5.000 mAh Akku und der kraftvolle MediaTek Helio G35 lassen grüßen) und ist darüberhinaus auf Herz und Nieren geprüft - vom TÜV höchstpersönlich! Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Das realme 8 5G und das realme 8 im Early Bird

Das realme 8 5G ist ab dem 18. Mai in einer Early Bird-Aktion erhältlich zum vergünstigten Preis von nur 179 EUR exklusiv bei Amazon. Danach bei vielen großen Anbietern, unter anderem Otto, Conrad und später auch bei Media Markt und Saturn.

Schon heute erhältlich ist das realme 8 - im Early Bird ebenfalls ab 179 EUR. Und das realme C21 gibt es für nur 129 EUR.

Zahlen und Fakten im Überblick

realme 8 5G (4 GB + 64 GB) = 199 EUR (im Early Bird vom 18.-20. Mai auf Amazon für 179 EUR)

realme 8 5G (6 GB + 128 GB) = 249 EUR (im Early Bird vom 18.-20. Mai auf Amazon für 229 EUR)

realme 8 (4 GB + 64 GB) = 199 EUR (im Early Bird vom 12.-13. Mai auf Amazon für 179 EUR)

realme 8 (6 GB + 128 GB) = 229 EUR

realme C21 (3 GB + 32 GB) = 129 EUR

Über realme

realme ist eine Trend-Marke, die Trendsetter-Smartphones und AIoT-Produkte in überragender Qualität auf dem weltweiten Markt anbietet. realme-Anwender sind aktiv und weltoffen, jung oder junggeblieben. Mit realme sind sie Trendsetter mit der neuesten Technologie und perfektem Design - Dare to Leap.

Gehört realme zu den sieben Weltwundern? Stand heute gehört die Brand weltweit auf jeden Fall zu den sieben erfolgreichsten Smartphone-Marken. Was die globalen Smartphone-Auslieferungen im dritten Quartal 2020 betrifft, sagen die Analysten von Counterpoint, wir sind Mainstream-Smartphone-Marke. Mehr als 100 % gibt es nicht? Wir schaffen es mit einer jährlichen Wachstumsrate von sagenhaften 808 Prozent und sind alleine im Zeitraum von Q2 2019 bis Q2 2020 über vier Quartale in Folge die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt. Wir denken groß: realme bedient 61 Märkte, darunter Europa, Russland, Australien, den Mittleren Osten, Afrika, China, Südostasien, Südasien und unsere Fanbase ist über 70 Millionen Anwender groß. www.realme.com/eu

