realme 8 Pro offiziell in Deutschland vorgestellt: Das preisgünstigste Smartphone mit 108MP Kamera und neuem, futuristischem Design startet bei 259 EUR

Düsseldorf

Das neue realme 8 Pro ist ein Smartphone, das anders ist: bold, futuristisch, zuverlässig. Die 108 MP-Kamera garantiert wunderschöne Fotos mit vielen Details. Und das neue Design der am schnellsten wachsende Smartphone-Marke fragt: Traust du dich?

Sieh die Welt mit 108 MP und greif nach den Sternen

Mit der 108 MP-Infinity-Kamera ist das realme 8 Pro bereit für jede Situation und auf jedes Bedürfnis ausgelegt: Sei es das beste Selfie oder ein trendiger Bokeh-Effekt fürs Profilbild, bis hin zu einer Tilt-Shift-Aufnahme, die die Umgebung in eine Miniatur ihrer selbst verwandelt. Selbst eine Zeitraffer-Aufnahme des Sternenhimmels wird mit der weltweit ersten Starry-Night Time-Lapse-Funktion möglich. Und das schärfer als manch optisches Teleobjektiv. Dafür sorgen unter anderem der Samsung 108 MP-Sensor "HM2" mit 12.000 x 9.000 Pixeln und 9-in-1 Pixel Binning sowie der dreifache Ultra Zoom. Damit zeigt das realme 8 Pro die Welt aus einer anderen Perspektive - verzögerungsfrei und gestochen scharf.

Ultra leicht, ultra schlank - in Schwarz und Blau

realme ist jung, realme ist erfolgreich anders. Das realme 8 Pro setzt mit den Farben Infinite Blue und Infinite Black neue Akzente: Das Licht bricht sich je nach Blickwinkel in der matten Oberfläche - sowie in dem prägnanten "Dare to Leap"-Schriftzug auf der Rückseite. Dank Super AMOLED mit 1000 nits bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar. Seine Touch Sampling Rate von 180 Hz sorgt bei Games und anderen Apps für eine besonders kurze Reaktionszeit. Dazu ist das realme 8 Pro gerade einmal 176 Gramm leicht und 8,1 Millimeter schlank. Eine Unendlichkeit, die in jede Tasche passt! Ungewöhnlich? Sicher. Bold? Unbedingt!

Kurzer Boxenstopp mit 50W SuperDart Charge

Keine Zeit? Kein Problem! Mit dem realme 8 Pro und seinem 50W SuperDart Charge lässt jede Ladepause nur kurz Zeit zum Verschnaufen. Der 4500mAh Akku ist bereits nach 47 Minuten voll aufgeladen und startklar. Serien, Filme, Mobile Games - alles für unterwegs und mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht.

Problemlöser, Underdog, Wegbereiter - das realme 8 Pro

Die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt präsentiert mit dem realme 8 Pro das perfekte Gesamtpaket für den deutschen Smartphone-Markt: Lange Laufzeit, schnelles Laden, dazu schmal und dynamisch. Ganz nah ranzoomen, in gestochen scharfer Qualität, um das Ergebnis mit der Welt zu teilen. Das Alltägliche vereinfachen, die Wunschliste abhaken und gleichzeitig neue Maßstäbe in Sachen Preis und Leistung setzen: Das realme 8 Pro bringt seine User in die Zukunft. Bist du bereit und sagst "Dare to Leap"?

Verfügbarkeit

Ab dem 31. März ist das realme 8 Pro bei Amazon erhältlich. Der Preis des realme 8 Pro liegt bei 299EUR (8GB + 128GB) bzw. 279EUR (6GB + 128GB). Im Early Bird gibt es 20EUR Rabatt vom 24.03. bis zum 31.03. auf die beiden Versionen des realme 8 Pro.

Zusätzlich gibt es attraktives Zubehör: Die realme Buds Air 2 schirmen mit Active Noise Cancelling-Technologie gegen Lärm ab, zum Preis von nur 49,90EUR. Und die realme Watch S Pro zeichnet beim Jogging dank eingebautem GPS die Laufstrecke auf und ist bis zu 50 m wasserdicht, kann also auch beim Schwimmtraining eingesetzt werden (Preis: 129,90EUR). Auch das Zubehör ist ab dem 31. März im Handel erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.realme.com/eu

Spezifikationen:

Prozessor

- Qualcomm Snapdragon 720G: - CPU:8nm, Octa-Core, bis zu 2,3 GHz - GPU:Adreno 618 - AIE:5. Generation Qualcomm AI Engine

RAM

- 6GB / 8GB LPDDR4x

Triple Slot

- 2 SIM Slots + 1 MicroSD-Slot

Display

- Super AMOLED, 6,4-Zoll (16,3 cm)

Kameras

- 108 MP Ultra Quad Kamera mit Samsung HM2 Sensor, - 16 MP Selfie-Kamera mit Sony IMX471 Sensor und 5P-Linse

Akku & Ladetechnik

- 4500mAh Akku, 50W SuperDart Charge

Farbvarianten

- Infinite Blue, Infinite Black

Betriebssystem

- realme UI 2.0, basierend auf Android 11

