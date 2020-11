ProSieben

Wer betört ganz Deutschland als DAS SKELETT? ProSieben feiert den "The Masked Singer"-Finalabend am Dienstag ab 20:00 Uhr

Unterföhring

Showdown am Rätsel-Dienstag: Welcher Star ist DAS ALIEN? Wer wirkt als DER ANUBIS so bedrohlich? Wer führt als DIE ERDMÄNNCHEN eine zumindest musikalisch sehr besondere Beziehung? Wer treibt als DAS NILPFERD das Spiel mit unterschiedlichsten Rollen auf die Spitze? Und wer betört ganz Deutschland als DAS SKELETT mit seiner Stimme? Im "The Masked Singer"-Finale fallen am Dienstag, 24. November, fünf Masken. Schauspieler und Musiker Tom Beck, als DAS FAULTIER Sieger der "The Masked Singer"-Frühjahrsstaffel, rätselt mit Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Rateteam: "Diese Staffel finde ich besonders spannend, weil ich bei mindestens zwei Masken noch völlig im Dunkeln tappe. Aber ich werde mich bis zum Finale noch ordentlich mit den Stimmen und den dazugehörigen Indizien beschäftigen, um so hoffentlich den ein oder anderen Promi hinter der Maske zu enttarnen. Ich freue mich wahnsinnig aufs Finale."

Annemarie Carpendale eröffnet den Finalabend bereits um 20:00 Uhr mit "red. - The Masked Singer Countdown", live aus Köln. Zusammen mit Matthias Opdenhövel stimmt sie mit den letzten heißen Tipps des Rateteams und der Fans auf den großen Finalabend ein.

Elf Songs, vier Duelle und ein Sieger

So läuft das Finale von "The Masked Singer": In der ersten Gesangsrunde präsentiert jeder der fünf Finalisten einen Song, danach fällt die erste Maske: Der Star mit den wenigsten Zuschauer-Stimmen enthüllt seine Identität.

Die verbleibenden vier Masken treten in der zweiten Runde in zwei Duellen mit jeweils einem neuen Song gegeneinander an. Die Sieger der Duelle ziehen ins letzte Gesangsduell - die Verlierer werden demaskiert.

Im finalen Duell singen die letzten zwei Masken mit ihrem Lieblings-Song um die Gunst der Zuschauer und den Sieg bei "The Masked Singer". Welchem Star überreicht der Titelverteidiger Tom Beck den begehrten Wanderpokal von "The Masked Singer"?

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die ProSieben-Erfolgsshow von EndemolShine Germany.

Die Zuschauer wählen und entscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Die anderen Masken treten in der nächsten Woche wieder auf. Dazu können die Zuschauer*innen jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten. Über die Kommentarfunktion haben sie zudem die Möglichkeit, mit den anderen Usern der #MaskedSinger-Community ihre heißesten Tipps auszutauschen. Die ProSieben-App steht für alle iOS- und Android-Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

"The Masked Singer" - der große Finalabend am Dienstag, 24. November 2020, live ab 20:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

