ProSieben

ProSieben sortiert den Advent neu. Vier Mal "Die Show mit dem Sortieren" am Mittwoch

Vier Mal großes Kino am Dienstag

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

Programmstrategischer Schachzug: ProSieben sortiert sein Programm im Advent neu. "Die Show mit dem Sortieren" mit Moderatorin Jeannine Michaelsen startet mit der ersten von vier Ausgaben am Mittwoch, 9. Dezember. Ursprünglich war die neue Rateshow dienstags geplant.

Vier Mal großes Kino heißt es stattdessen am Dienstag. ProSieben zeigt zur besten Sendezeit preisgekrönte Abenteuer- und Actionfilme: "The Dark Knight" (1. Dezember), "The Revenant - Der Rückkehrer" (8. Dezember), "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" (15. Dezember) und "Pacific Rim" (22. Dezember).

Dienstag, 1. Dezember

20:15 Uhr "The Dark Knight"

23:15 Uhr "Deadpool"

Dienstag, 8. Dezember

20:15 Uhr "The Revenant - Der Rückkehrer"

23:20 Uhr "300: Rise of an Empire"

Dienstag, 15. Dezember

20:15 Uhr "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels"

22:50 Uhr "Meg"

Dienstag, 22. Dezember

20:15 Uhr "Pacific Rim"

23:00 Uhr "Geostorm"

"Die Show mit dem Sortieren" - vier Folgen ab 9. Dezember 2020, mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DSMDS

Pressekontakt:

Antonia Kreitner

Communications & PR

Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172

email: antonia.kreitner@seven.one

Photo Production & Editing

Carolin Klema

phone: +49 (0) 160 4798508

email: carolin.klema@seven.one

ProSieben

Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell