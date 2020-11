ProSieben

Auf neuem, einmaligen Sendeplatz: "The Masked Singer" und ProSieben glänzen als Marktführer

Vicky Leandros begeistert die Zuschauer als Katze

Unterföhring

Das Nilpferd möchte "Don't Wanna Miss A Thing". Das Alien fragt "Quando, Quando"? Der Anubis sieht sich auf dem "Rooftop". Das Skelett strahlt als "Chandelier". Die Erdmännchen feiern die "Señorita" und die Katze beweist, dass sie mehr als eine "Sexbomb" ist: Aus der Maske schlüpft Musik-Ikone Vicky Leandros! ProSieben begeistert, auf dem ungewohnten Sendeplatz am Montagabend, mit dem Halbfinale von "The Masked Singer" mit einem hervorragenden Marktanteil von 23,1 Prozent und dem Prime-Time-Sieg. Damit setzt sich der Sender klar an die Tagesmarktanteils-Spitze (14,8 Prozent Marktanteil, Z. 14-49 J.).

Im Anschluss holt Klaas Heufer-Umlauf in einer "Late Night Berlin"-Spezialausgabe live aus Berlin mit großartigen 17,3 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.) einen All-Time-High-Bestwert.

Vicky Leandros lüftet das Rätsel der Katze

Im zweiten Abstimmungs-Duell gegen das Nilpferd und die Erdmännchen rührt die Katze mit "Believe" ein letztes Mal Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und Rate-Gast Rea Garvey zu Tränen. Und die Zuschauer möchten endlich sehen, welchem Star die samtweiche Stimme gehört. Aus dem weißen Katzen-Kostüm schlüpft die Grande Dame Vicky Leandros. "Die Show hat mich von Anfang an gereizt und macht großen Spaß! Das war eine ganz neue Erfahrung und ein großes Abenteuer. Ich habe versucht, meine Stimme zu verstellen, aber das ging schief", gesteht die Musik-Ikone, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, lachend im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel.

Im großen Finale von "The Masked Singer" stehen das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, das Nilpferd und das Skelett - am Dienstag, 24. November 2020. ProSieben startet diesen besonderen Abend um 20:00 Uhr mit einem "red. - The Masked Singer Countdown" live aus Köln. Welche Stars stecken unter den fünf verbleibenden Masken? Wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal?

"The Masked Singer", das Finale am Dienstag, 24. November 2020, ab 20:00 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Live-Show verpasst?

Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar.

