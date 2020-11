ProSieben

Halbfinale bei "The Masked Singer", Enthüllungen und alle Demaskierten bei "Late Night Berlin" am Montagabend live auf ProSieben

Welche Prominenten stecken unter der Katze, den Erdmännchen, dem Anubis, dem Skelett, dem Nilpferd und dem Alien? Klaas Heufer-Umlauf schaltet in "Late Night Berlin" am Montag, 23:10 Uhr, direkt nach dem Halbfinale von "The Masked Singer" live nach Köln auf die Bühne und spricht im ersten Interview mit den frisch Demaskierten. Kreuzverhör, statt Spekulationen: Klaas Heufer-Umlauf greift auf unterschiedlichste Recherchemöglichkeiten zurück und lässt nichts unversucht, um die "The Masked Singer"-Finalisten zu enttarnen. Im Gespräch mit einem der Finalisten will Klaas neue Indizien finden, um die Identität des Prominenten kurz vor dem Finale zu lüften.

Ein Fest der Masken: Erstmals treffen alle Demaskierten aufeinander, um gemeinsam über ihre Erfahrungen unter den Kostümen zu sprechen und um das Halbfinale von "The Masked Singer" zu feiern: Veronica Ferres (Die Biene), Jochen Schropp (Der Hummer), Sylvie Meis (Das Alpaka) und Wigald Boning (Der Frosch) sind live im "Late Night Berlin"-Studio zu Gast.

"Late Night Berlin" am Montag, 16. November 2020, direkt im Anschluss an "The Masked Singer", um 23:10 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #LateNightBerlin

