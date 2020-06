Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Mitten in der "Corona-Krise": Rekordanmeldungen für die Ausbildung zur Pflegefachkraft bei Asklepios

Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe verzeichnet höchste Anmeldungszahl seit sieben Jahren

Das Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG), Hamburgs größter Ausbildungsbetrieb, verzeichnet trotz - oder gerade wegen - der "Corona-Krise" eine Rekordanzahl an Bewerbungen und Zusagen für die Ausbildungsplätze zur Pflegefachkraft. "Die Ausbildung startet im August, und schon jetzt haben wir einem Drittel mehr Bewerberinnen und Bewerbern zugesagt als in den sieben Jahren davor: 172 statt 129. Dieser Rekord ist wirklich sehr beeindruckend", sagt Holger Graber, Leiter des BZG. "Das Ansehen der Pflegeberufe hat sich in den vergangenen Wochen ganz erheblich verbessert. Die Menschen haben auf den Balkonen gestanden und den Schwestern und Pflegern für ihre Leistung in der Corona-Krise gedankt - das macht sich jetzt bemerkbar. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird eindeutig attraktiver", so Graber, der Deutschlands größte Bildungseinrichtung für Gesundheitsberufe mit rund 1.000 Ausbildungsplätzen allein für die Pflegeberufe leitet.

Für die Ausbildung "Pflegefachfrau/Pflegefachmann" im Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) gibt es jedes Jahr drei Starttermine: 1. April, 15. August und 1. November. "Die Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig und eben auch krisensicher die Gesundheitsberufe sind. Obendrein sind sie anspruchsvoll, vielseitig und bieten viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft", führt BZG-Leiter Holger Graber aus. Dazu gehören auch Bachelor- und Master-Studiengänge. "Auf unseren Webseiten haben wir detaillierte Informationen zusammengestellt, mit denen man sich ein sehr gutes Bild über die Ausbildungen, Tätigkeiten und Zukunftsmöglichkeiten der Berufe machen kann", sagt Graber. Auch Auskünfte zu den Anforderungen an die Bewerber, die Höhe der Ausbildungsvergütung, die Starttermine und Bewerbungsfristen sind dort zu finden. Informationen zu den folgenden Berufen gibt es auf der Internetseite des Asklepios Bildungszentrums für Gesundheitsberufe:

- Pflegefachfrau/Pflegefachmann (ehemals Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Krankenschwester) - auch in Teilzeit - Pflegefachfrau/Pflegefachmann plus Bachelor of Science - Pflegefachfrau/Pflegefachmann mit Vertiefung Pädiatrie - Operationstechnischer Assistent OTA (w/m/d) - Anästhesietechnischer Assistent ATA (w/m/d) - Medizinisch-technischer Radiologieassistent MTRA (w/m/d) - Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent MTLA (w/m/d)

Wer sich für die Berufsbilder Ergotheraphie, Logopädie oder Physiotherapie interessiert, wird auf den Webseiten der Medizinischen Akademie Hamburg (MAH) fündig. Von den Webseiten des BZG und der MAH führt jeweils auch ein direkter Link zur Online-Bewerbung.

Asklepios BZG bietet Info-Hotline und Video-Chats an

Schüler, die nach der Lektüre der BZG-Webseiten noch Fragen haben, können diese in einem Gespräch klären: Die Mitarbeiter des Asklepios Bildungszentrums für Gesundheitsberufe (BZG), die Schülern für gewöhnlich persönlich in Berufsfragen Rede und Antwort stehen, klemmen sich jetzt hinters Telefon: "Einfach anrufen! Von 9 bis mindestens 14 Uhr, freitags bis 13 Uhr ist immer jemand da", sagen Imke Deichmann und Heike Soleinsky vom BZG. Die Telefonnummern sind: (040) 18 18-84 2649 oder (040) 18 18-84 2646. Auch ein Kontakt per Videochat ist möglich.

Individuelle Info-E-Mails nach Online-Befragung

Außerdem können Schüler für sie maßgeschneiderte Infos per E-Mail bekommen. "Dafür brauchen sie nur bei einer Online-Befragung angeben, was sie über welchen Beruf wissen wollen. Dann stellen wir die Infos zusammen," sagt Sophie Stark vom BZG. Der Link zur Befragung: https://tinyurl.com/bzg2020

Weitere Angebote zur Berufsorientierung bei Asklepios stehen auf der Webseite des BZG. Alle Angebote gelten selbstverständlich auch für Erwachsene, die sich beruflich (um-)orientieren wollen.

