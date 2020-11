ProSieben

ProSieben hat die Macht! Free-TV-Premiere von "Solo: A Star Wars Story" am Sonntag, 22. November 2020

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

17. November 2020. ProSieben - Heimat des Lichtschwerts: Am Sonntag, 22. November 2020 geht es für alle "Star Wars"-Fans wieder in die weit entferte Galaxis. Der Sender zeigt um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere des erfolgreichen Blockbusters "Solo: A Star Wars Story". "Solo" ist der zweite Teil der "Star Wars"-Spin-Off-Filme und begleitet den jungen Han Solo (Alden Ehrenreich) dabei, wie er gemeinsam mit seiner Freundin Qi'ra (Emilia Clarke) dem Leben aus Armut und Hoffnungslosigkeit auf dem Planeten Corellia entfliehen möchte, um als Pilot die Galaxis zu bereisen. Doch bei ihrer Flucht werden die beiden Freunde getrennt - Qi'ra wird gefangen genommen. Für Han steht fest: Er muss zurück und seine Jungendliebe befreien. Dabei trifft er auf seinen neuen Freund und Co-Piloten Chewbacca (Joonas Suotamo). Gemeinsam wollen sie in den Krieg der Sterne ziehen ... ProSieben zeigt "Solo: A Star Wars Story" am Sonntag, 22. November 2020, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Pressekontakt:

Stella Losacker

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 1751815941

email: stella.losacker@seven.one

Photo Production & Editing

Alexandra Schmitt

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322

email: alexandra.schmitt@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell