Jodeln vs. Yoga. Heile Welt vs. Großstadt. Hertel vs. Hummels. "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben. Live

Unterföhring

18. November 2020. Da prallen Gegensätze aufeinander: Während Cathy Hummels hunderttausende Follower mit ihren Yoga-, Sport- und Alltagsposts in den sozialen Netzwerken motiviert, begeistert Stefanie Hertel als Ikone der Volksmusik seit 30 Jahren ihre Fans mit ihren Liedern aus der heilen Welt. Das alles zählt am Samstag nicht. In der ProSieben-Show "Schlag den Star" will Cathy Hummels gegen Stefanie Hertel siegen.

Beide Frauen ziehen selbstbewusst in das Duell: Stefanie Hertel gibt wie einst bei "The Masked Singer" die gefährliche Raubkatze: "Hallo Cathy, ich sehe zwar nett aus, aber jetzt fahre ich die Krallen aus!" Ihre Kontrahentin kontert gelassen: "Hey Steffi, schon gewusst? Hummeln können auch stechen!" Wer hat die besseren Voraussetzungen für "Schlag den Star"?

Musikalische Unterstützung erhalten die beiden Ladies von Rea Garvey X VIZE mit "The One" und von Gentleman mit "Staubsauger".

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

"Schlag den Star" am 21. November um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

