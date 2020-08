Pixum

Große Geburtstagsaktion zum 20-jährigen Jubiläum: Pixum verlost Preise im Wert von über 20.000 Euro

Pünktlich zur photokina im Jahr 2000 wurde der Kölner Online-Fotoservice Pixum gegründet. Das damalige Start-Up ist heute das älteste in Deutschland gegründete E-Commerce Unternehmen der Online-Foto-Branche und beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter (davon über 160 in Köln). Genau 20 Jahre nach dem Live-Gang der Webseite lässt Pixum nun zum runden Geburtstag die Korken knallen. Beschenkt werden dabei insbesondere die Kunden, und zwar mit Gewinnspielpreisen im Wert von über 20.000 Euro. Vor allem ihnen sagt Pixum damit "DANKE für 20 Jahre Treue!".

Ab dem 1. September startet der Online-Fotoservice seinen großen Geburtstags-Countdown: Passend zum runden Jubiläum gibt es 20 Tage lang auf https://www.pixum.de/20-jahre täglich tolle neue Preise zu gewinnen. Alle Teilnehmer der Aktion können sich auf eine Mischung aus wechselnden Sachpreisen und Gutscheinen für gemeinsame, unvergessliche Momente freuen. Als Highlight verlost Pixum drei attraktive Hauptgewinne: Eine Wohnmobil-Reise von CamperDays im Wert von 5.000 Euro, eine Systemkamera sowie einen Ausflug inkl. Übernachtung in einen Freizeitpark nach Wahl. Die Sieger werden per Losverfahren ermittelt. Jeder Teilnehmer erhält zudem einmalig einen Pixum Gutschein in Höhe von 15 % für seine nächste Bestellung. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!

Ein Pionier und führender Online-Fotoservice in Europa feiert Geburtstag

Auch wenn Pixum in diesem Jahr schon 20 wird, ist der Online-Fotoservice seinem Start-Up-Spirit treu geblieben. Flache Hierarchien, agile Arbeitsmethoden und das Duzen gehören ebenso zu Pixum wie das gemeinsame Feierabendbier in lockerer Runde.

Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum, blickt zurück: "Angefangen haben wir bei Pixum zu dritt im Jahr 2000, inzwischen sind es über 160 Mitarbeiter in Köln und bei unseren Produktions-Partnern sorgen wir für weitere 350-400 Arbeitsplätze. Wir sind stolz auf unsere Unternehmenskultur, die wahrscheinlich der wichtigste Faktor für unseren anhaltenden Erfolg ist. Die gesamten 20 Jahre, sogar jedes Quartal sind wir gewachsen und auch in den jetzigen Corona-Zeiten bleiben uns unsere Kunden treu. Wir haben uns zu einem modernen und internationalen Mittelstands-Unternehmen entwickelt, in dem Kreativität, Freiraum, Transparenz und Erfolgswillen im Vordergrund stehen. In Köln arbeiten über 160 kreative und hochmotivierte Menschen aus vielen Ländern und mit vielen unterschiedlichen Interessen und Stärken. Gemeinsame Ziele und viel Autonomie führen bei uns zu ständiger Erneuerung und Verbesserung."

Diese Mischung macht die Kölner seit zwei Jahrzehnten erfolgreich. Nicht ohne Grund wurde Pixum bereits offiziell als "Great Place to Work" und als einer der TOP 10 Arbeitsplätze in Deutschland ausgezeichnet.

So steht der Name Pixum nicht nur stellvertretend für ein erfolgreiches Unternehmen und einen attraktiven Arbeitgeber, sondern allen voran für Millionen zufriedener Kunden in ganz Europa, bei denen sich Pixum mit seiner Geburtstagsaktion bedankt.

Weitere Informationen unter https://www.pixum.de/20-jahre.

