"Wichtiges Signal für Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft"

IVA begrüßt ausgewogene Einigung im EU-Trilog für Neue Züchtungsmethoden

Der Industrieverband Agar e. V. (IVA) begrüßt die Einigung in Brüssel zwischen Rat, Kommission und Parlament zur Modernisierung der Regeln für Pflanzen aus Neuen Züchtungsmethoden (NGT) als ausgewogenen Kompromiss:

"Nach intensiven Verhandlungen folgt Brüssel endlich dem internationalen Vorbild und ermöglicht Europa einen praxistauglichen Weg zur Nutzung dringend benötigter Innovationen in der Pflanzenzüchtung. Angesichts sich verschärfender Bedingungen braucht unsere Landwirtschaft neue Lösungen, um uns auch in Zukunft mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu versorgen", ordnet IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer das Verhandlungsergebnis im Trilog ein.

Die EU berücksichtigt eine Vielzahl von Interessen und nimmt zeitgleich eine wichtige Weichenstellung vor. In Zeiten erschwerter klimatischer Bedingungen, neuer Schaderreger und ambitionierter Nachhaltigkeitsziele sind die landwirtschaftlichen Betriebe auf einen breiten Instrumentenkoffer angewiesen. Der IVA zeigt sich optimistisch, dass mit diesem neuen Regelwerk der züchterische Fortschritt beschleunigt werden kann.

