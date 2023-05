Plansecur KG

Jury startet Suche nach dem Vordenker 2024

Das von Plansecur initiierte Vordenker Forum hat Persönlichkeiten aus aller Welt im Blick

Wer ist die richtige Persönlichkeit, die im nächsten Jahr mit der Auszeichnung "Vordenker 2024" geehrt wird? Dieser Frage hat sich Ende Mai die hochrangig besetzte Jury des Vordenker Forum gestellt. Der Vordenker des letzten Jahres war Prof. Dr. Sebastian Thrun, der als einer der geistigen Väter der Künstlichen Intelligenz gilt - ein Thema, das derzeit an Aktualität kaum zu überbieten ist.

Vorsitzender der Jury ist Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Präsident des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO in Wien und zuvor langjähriger Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Er erläutert den Auswahlprozess: "Wir lassen den Blick im ersten Schritt weltweit schweifen, um Menschen zu identifizieren, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Aus diesem Kreis wählen wir im zweiten Schritt anhand persönlicher Gespräche die am besten geeignete Persönlichkeit aus." Heiko Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur, die das Vordenker Forum vor über 15 Jahren initiiert hat, erklärt: "Die Mitglieder der Jury bringen einen äußerst breiten Erfahrungsschatz und ein derart weit verzweigtes Kontaktnetz und so viele unterschiedliche Facetten zusammen, wie es zu unserem Anspruch, die Vordenker-Persönlichkeit 2024 zu finden, hervorragend passt."

Dieser überaus anspruchsvollen und zugleich spannenden Aufgabe widmen sich die insgesamt 15 Jury-Mitglieder. Dazu gehören neben dem Vorsitzenden und dem letztjährigen Preisträger auch die Nachrichten-Ikone Dr. Claus Kleber sowie Prof. Dr. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen"), Prof. Michael Binder, Ph.D., Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Ex-Bundesministerin Julia Klöckner, Frank Lehmann, freier Journalist, Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, Wolfgang Baake, ehemaliger Beauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz am Sitz der Bundesregierung, Thorsten Alsleben, Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, der Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser und sein Vorgänger Johannes Sczepan sowie die Finanzberater Gunther Otto und Hermann Schwietering.

Erster Preisträger des Vordenker Forum war der zwischenzeitlich verstorbene Ökonom und langjährige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Prof. Dr. Norbert Walter (2008), gefolgt von Bischof Dr. Wolfgang Huber (2009), dem Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof (2011), dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker (2014), der Vorsitzenden der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), dem früheren Vorsitzenden der Agentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Dr. Frank-Jürgen Weise (2016), dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen", 2018), dem Politologen Prof. Dr. Bassam Tibi (2019) sowie dem Tech-Pionier und KI-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun (2022).

