Vantage Data Centers

Vantage Data Centers eröffnet drei neue Rechenzentren in Berlin und Frankfurt sowie ein Büro in Raunheim

Bild-Infos

Download

Denver, USA (ots)

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, gab heute die Fertigstellung von drei neuen Rechenzentren in Berlin und Frankfurt bekannt. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Niederlassung in Raunheim eröffnen. Campus Berlin I und II Vantage hat ein zweites Rechenzentrum auf seinem 10 Hektar großen Campus Berlin I eröffnet. Die zweistöckige, 12.000 Quadratmeter große Anlage bietet 16 MW IT-Kapazität für Hyperscaler und große Cloud-Anbieter. Nach dem vollständigen Ausbau wird der wachsende Campus vier Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 56 MW und einer Fläche von 44.000 Quadratmetern umfassen. Nur 20 Kilometer vom Campus Berlin I entfernt, hat Vantage das erste Rechenzentrum auf dem Campus Berlin II in Mittenwalde in Betrieb genommen. Dieses zweistöckige Rechenzentrum mit einer IT-Kapazität von 16 MW ist Teil eines wachsenden, fünf Hektar großen Campus, der nach seiner Fertigstellung zwei Bauteile mit einer Gesamtleistung von 32 MW und 24.000 Quadratmetern umfassen wird. Zusammen werden diese beiden Standorte also 88 MW an Kapazität in diesem sehr gefragten Markt bieten. Campus Frankfurt 2 Mit der Fertigstellung des ersten Rechenzentrums auf dem Campus Frankfurt II baut Vantage seine Präsenz auf dem größten europäischen Rechenzentrumsmarkt weiter aus. Die vierstöckige Anlage befindet sich auf einem drei Hektar großen Gelände in Raunheim und umfasst 33.000 Quadratmeter. Das hochmoderne Rechenzentrum ist für 40 MW der geplanten IT-Gesamtkapazität von 56 MW auf dem Campus verantwortlich. Vantage entwickelt auch seinen ersten 55-MW- Campus Frankfurt I in Offenbach weiter. Im Endausbau werden beide Standorte den Kunden insgesamt 111 MW IT-Kapazität in der Region Frankfurt bieten. "In den letzten drei Jahren ist Vantage rasant gewachsen und errichtet weiterhin erstklassige Rechenzentren in der gesamten EMEA-Region", berichtet Antoine Boniface, President EMEA bei Vantage Data Centers. "Seit unserem Markteintritt im Jahr 2020 investieren wir in das strukturstarke Deutschland, dem Finanzzentrum der Europäischen Union und dem begehrtesten Rechenzentrumsmarkt in ganz Europa aufgrund der zunehmenden Nutzung von Cloud Computing, der hohen Internetgeschwindigkeit und der Gesetze zur Datensouveränität. Wir haben entscheidende Schritte unternommen, um nicht nur das Wachstum und die Entwicklung voranzutreiben, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sondern auch, um Partnerschaften mit den lokalen Gemeinden aufzubauen und für die Bürger vor Ort attraktive Arbeitsplätze zu schaffen." Raunheimer Niederlassung Zur Unterstützung der zunehmenden Aktivitäten von Vantage in der gesamten EMEA-Region wird das Unternehmen eine neue Geschäftsstelle in Raunheim eröffnen. Das Büro, das sich in unmittelbarer Nähe des Campus Frankfurt II und des internationalen Flughafens befindet, bietet Platz für bis zu 30 Mitarbeiter und wird Ende des Monats eröffnet. "Die Rechenzentrumsbranche ist für eine digitale und nachhaltige Zukunft unverzichtbar", erklärt Thomas Jühe, Bürgermeister der Stadt Raunheim. "Dass Vantage Data Centers neben dem Betrieb von Rechenzentren und der engagierten Energiepartnerschaft mit der Stadt nun auch einen Verwaltungsstandort in Raunheim eröffnet, freut uns deshalb sehr." Über Vantage Data Centers Vantage Data Centers sorgt für Energie, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für die Unterbringung der IT weltbekannter Hyperscaler, Cloud Provider und Konzerne. Vantage ist auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum tätig ist, hat das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt, um in flexiblen Umgebungen, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert, drastische Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erzielen. Mehr unter www.vantage-dc.com

Original-Content von: Vantage Data Centers, übermittelt durch news aktuell