Einladung: Deutsche Umwelthilfe zieht Jahresbilanz und kündigt Ausblick für 2023 an

2022 war ein intensives, herausforderndes und auch für Natur, Umwelt und Klima ein bewegtes Jahr. Umso wichtiger sind Bewertung und Einordnung. Deshalb zieht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Bilanz: Wie ist die Umweltpolitik in Deutschland und die Arbeit der Bundesregierung zu bewerten? Was muss 2023 dringend in Deutschland geschehen? Und was dürfen Sie 2023 von der DUH an Akzenten und Aktionen erwarten?

Das alles beantworten wir Ihnen in unserer Jahrespressekonferenz mit Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz und den Bundesgeschäftsführern Jürgen Resch und Sascha Müller-Kraenner. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Sollten Sie Interesse an einer Live-Berichterstattung oder separate Interviewwünsche haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an den DUH-Newsroom, damit wir das ermöglichen können.

Datum:

Mittwoch, der 14. Dezember 2022 um 9.30 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/88328958936

Meeting-ID: 883 2895 8936

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin

