Beautyholic nimmt neue Dimensionen an: Hagener Marketing-Agentur wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Beautyholic, eine Marketing-Agentur für Kosmetikstudios mit Sitz in Hagen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders gefragt ist Verstärkung in den Bereichen Marketing und Vertrieb sowie in der Mediengestaltung. Wie die Geschäftsführerin Banu Suntharalingam bekannt gab, ist in vielen Bereichen auch ein Quereinstieg möglich. Die offenen Stellen sind ab sofort verfügbar.

Geschäftsführerin Banu Suntharalingam: "Nachdem wir erst vor drei Jahren an den Start gegangen waren, etablierten wir uns innerhalb kurzer Zeit zur am schnellsten wachsenden Marketing-Agentur in der Beauty-Branche. Besonders seit Beginn der Corona-Krise haben wir große Umsatzsprünge gemacht. Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach unserer Dienstleistung gerecht zu werden, wollen wir unser Team zeitnah erweitern. Jede Person, die wir einstellen, soll langfristig mit uns wachsen - das Ziel jeder Einstellung ist daher eine unbefristete Übernahme."

Beautyholic unterstützt Kosmetikstudios im gesamten DACH-Raum dabei, durch bewährte Strategien, digitale Maßnahmen und automatisierte Prozesse mehr Kunden zu gewinnen. Angesichts des wachsenden Interesses an ihrer Dienstleistung sucht die Agentur unter anderem nach neuen Mitarbeitern für das Online-Marketing- und Social-Media-Management. Vertriebsassistenten werden auch ohne Vorerfahrung eingestellt und intern zu Experten in diesem Bereich ausgebildet. Darüber hinaus sind erfahrene Mediengestalter gefragt - sowohl für Bild und Ton als auch für Digital und Print.

Ebenso wie Kosmetikerinnen will die Marketing-Agentur auch ihre eigenen Mitarbeiter voranbringen - sie bietet ihnen daher neben einer ausführlichen Einarbeitung reizvolle Karrierechancen, interne Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine über dem Branchendurchschnitt liegende Vergütung. Darüber hinaus dürfen sich Bewerber auf eine familiäre Arbeitsatmosphäre und erfahrene, hilfsbereite Kollegen freuen. Zur modernen Arbeitsausstattung des Unternehmens gehören unter anderem die neusten MacBooks, iPhones und AirPods.

"Künftig wollen wir noch mehr Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg verhelfen. Dafür brauchen wir die Unterstützung von motivierten Menschen, die gemeinsam mit uns den Beauty-Markt revolutionieren", betont Banu Suntharalingam.

Über Banu Suntharalingam:

Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert. Weitere Informationen unter: https://beautyholic.de

