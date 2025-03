XXXLutz Deutschland

XXXLutz schafft mit seinem innovativen Retail-Media-Angebot ein neues Geschäftsmodell

Partnermarken profitieren von neuen digitalen und stationären Anzeigenformaten unter www.xxxlutz.de und in 51 XXXLutz Filialen in Deutschland

Digitale Chancen gezielt nutzen und strategisch konsequent ausbauen: Die XXXLutz Unternehmensgruppe erweitert ihr Geschäftsmodell und startet mit einem umfassenden Retail-Media-Angebot in seinen Möbelhäusern und dem XXXLutz Onlineshop. Mit dem Fokus auf Platzierungsmöglichkeiten im Onlineshop sowie in den aktuell 51 deutschen XXXLutz Filialen positioniert sich das familiengeführte Unternehmen als starker Omnichannel-Player im Retail-Media-Markt. "Das erweiterte Angebot bietet Marken, Lieferanten und Markt-Platzpartnern eine attraktive Möglichkeit, Produkte und Botschaften direkt in unseren XXXLutz Filialen und dem Onlineshop auf www.xxxlutz.de gezielt und individualisiert zu präsentieren. Damit wird zum einen der Markenbekanntheitsgrad gesteigert und zudem die Kundenansprache und damit der Umsatz nachhaltig ausgebaut. Für XXXLutz als innovativen Anbieter eröffnen sich so zusätzlich zum klassischen Kerngeschäft völlig neue Geschäftspotenziale", sagt Konrad Nill, CMO von XXXLutz Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung. Das Unternehmen setzt so konsequent auf die Weiterentwicklung seiner Omnichannel-Strategie und positioniert sich fortan auch zukunftsweisend im Retail-Media-Markt.

Echtes Omnichannel-Angebot auch im Retail-Media-Business

Das Retail-Media-Portfolio von XXXLutz bietet eine Vielzahl digitaler Werbemöglichkeiten im Onlineshop. Dazu zählen Sponsored Product Ads, Sponsored Display Ads sowie individuelle Brandshops, die Partnern eine exklusive Platzierung ihrer Marke in direkter Kundennähe ermöglichen. Darüber hinaus sorgen rund 650 neu installierte doppelseitige Hochformat-Stelen in den XXXLutz Möbelhäusern für weitere Werbe- und Imageflächen am Point of Sale. Diese befinden sich an stark frequentierten Touchpoints wie Eingängen, Treppen, Aufzügen und Wohnbereichen, und ermöglichen so bis zu einer Million Werbemittelkontakte pro Woche. Namhafte Marken wie JOOP! und tesa nutzen diese zeitgemäßen Präsentationsmöglichkeiten bereits. Das digitale Angebot wird durch Maßnahmen auf beliebten Social-Media-Plattformen, Display- und Videomarketing sowie Search-Marketing ergänzt, die die Reichweite nochmals deutlich steigern und eine ideale Ergänzung zu den Online- und stationären Angeboten darstellen. Für die Kundinnen und Kunden von XXXLutz bedeutet dies eine noch individuellere und relevantere Produkterfahrung, da sie gezielt auf Inhalte und Angebote stoßen, die ihren Bedürfnissen und Interessen besser entsprechen und ihre Einkaufserlebnisse bereichern.

"In einer schnelllebigen Welt ist es entscheidend, Potenziale frühzeitig zu erkennen und gezielt zu nutzen. Der neue Geschäftsbereich von XXXLutz soll sowohl für unsere Partner als auch für unsere Kunden einen echten Mehrwert entlang ihrer Customer Journey bieten", erklärt Konrad Nill den weiteren Ausbau der crossmedialen Strategie in der Unternehmensgruppe.

Innovation im Möbelhandel: Retail Media bei XXXLutz

Mit seinem umfangreichen und vielseitigen Retail-Media-Portfolio, dem kontinuierlichen Wachstum des Onlineshops und der Marktplattform sowie einer starken Inhouse-Expertise im digitalen Marketing festigt XXXLutz seine Position als Vorreiter in der Möbelbranche. Das Unternehmen bietet seinen Partnern maßgeschneiderte Plattformen für individuelle Botschaften, um relevante Zielgruppen zielgenau und wirkungsvoll anzusprechen. Auch hier spielt XXXLutz seine Stärke sowohl im stationären Handel als auch im Online-Geschäft konsequent aus. Durch die neuen innovativen Werbemöglichkeiten schaffen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl Plattformen, um die Markenbekanntheit zu steigern, Reichweiten effektiv auszubauen und Umsätze nachhaltig auszubauen.

Der Ausbau weiterer Retail Media Display-Formate (wie bspw. Video) im Onlineshop inkl. weiterer Services sind auf der Roadmap und weitere fünf Filialen werden im Laufe des Jahres 2025 mit In-Store DOOH Stelen ausgestattet.

Infos zu den Retail Media Angeboten und Kontaktdaten sind hier zu finden: https://www.xxxlutz.de/c/retail-media

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

