Rangsdorf und die Region freuen sich auf XXXLutz

Rangsdorf (ots)

Baustellenbesuch von Bürgermeister Klaus Rocher, Nachbarn sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Institutionen beim künftigen Möbelhaus mit dem Roten Stuhl

XXXLutz schafft 130 neue und zukunftssichere Arbeitsplätze im neuen Einrichtungskomplex an der Bundesstraße 96, das auf einer Gesamtverkaufsfläche von 30.000 Quadratmetern Einkaufen zu einem Erlebnis macht

Premiere im Bau: In Rangsdorf entsteht das erste Möbelhaus des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers in Brandenburg

XXXLutz freut sich auf die Menschen in Rangsdorf und der gesamten Region: Das inhabergeführte Familienunternehmen baut auf dem Gelände neben dem Südring Center ein Einrichtungs-Zentrum der Extraklasse und bezieht in die Errichtung seines neuen Möbelhauskomplex' mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 30.000 Quadratmetern sowie den direkt angeschlossenen Lagerflächen von mehr als 20.000 Quadratmetern Teile des vorhandenen Immobilienbestandes auf dem Areal an der Bundesstraße 96 mit ein. Seit knapp sechs Monaten rollen die Bagger zu Errichtung eines XXXLutz Möbelhauses mit dem bekannten Roten Stuhl sowie eines mömax Trendmöbelhauses. Am Standort im Berliner Umland entstehen über 130 neue und zukunftssichere Arbeitsplätze. Mit der noch in diesem Jahr anvisierten Fertigstellung wird XXXLutz zudem auch eine Premiere feiern: Es ist das erste des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers in Brandenburg.

"XXXLutz passt perfekt zu uns und genau an diese Stelle - wir sind ein weiterwachsender Wohnort und die Region besitzt eine große Kaufkraft. Mit dem Möbelhaus bekommen wir eine attraktive Einkaufsmöglichkeit und damit einen zusätzlichen Magneten, der Kunden anzieht. Wir freuen uns schon jetzt, wenn hier die große Neueröffnung steigt, das wird eine Attraktion", sagte Bürgermeister Klaus Rocher auf der XXXL-Baustelle.

Bei einem Rundgang mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und der benachbarten Unternehmen stellten die Verantwortlichen um Sascha Weil, Gebietsverkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei XXXLutz, das Neubauprojekt im buchstäblichen XXXL-Format vor, das in drei Bauabschnitten realisiert wird. Auf zwei Ebenen entsteht ein Möbel-Kompetenzzentrum, das die komplette Produktpalette des Vollsortimenters rund ums Einrichten in allen Preissegmenten abdeckt und damit keine Kundenwünsche offenlässt - dazu kommt eine Erlebnisgastronomie mit Platz für 200 Gäste und einem integrierten Kinderland. "Einkaufen bei XXXLutz heißt Einkaufen für die ganze Familie", sagte Weil: "Wir freuen uns auf die Menschen in Rangsdorf und der gesamten Region. Dass wir hier einen an einem attraktiven und gut zu erreichenden Einzelhandelsstandort bauen, ist unbestritten. Unser Anspruch ist es, hier auch ein völlig neues, so noch nicht gekanntes Einkaufserlebnis zu schaffen, das der Zeit voraus ist."

Dazu gehört neben einem atemberaubenden Ambiente für die Präsentation der Einrichtung auch die Nutzung digitaler Möglichkeiten, um das Kundenerlebnis weiter zu steigern: An der Außenfassade des Gebäudekomplexes, der durch seinen überdimensionalen roten Eingangsbogen architektonisch ins Auge sticht, wird wie im Lichthof des Möbelhauses mit dem Roten Stuhl eine Videowall installiert - in punkto Orientierung und Information wird das neue Einrichtungshaus die Besucherinnen und Besucher mit über 130 Screens durch die topmoderne Ausstellung leiten und zusätzliche Informationen rund ums perfekte Einrichten bieten. Dazu kommt auch die umweltfreundliche, papierlose digitale Preisauszeichnung bei den Fachsortimenten zum Einsatz. XXXLutz wird auch in Rangsdorf zeigen, dass sich Einrichten und Einkaufen digital perfekt verzahnen lassen. "Wir setzen mit dem Neubau Maßstäbe in der Branche, tun das aber nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und möglichst bequem einkaufen können", sagte Sascha Weil. So wird beispielsweise die Planung der Einrichtung über Tablets erfolgen, die das Zuhause der Kundinnen und Kunden simulieren - und Küchen werden realgetreu in 3D geplant.

Beim Bau setzt XXXLutz bewusst auf Nachhaltigkeit: So wird eine Photovoltaikanlage rund die Hälfte des eigenen Strombedarfs abdecken, Luft-Wasser-Wärmepumpen kommen für Heizen und Kühlen zum Tragen, dazu modernste energiesparende LED-Technik beim Lichtkonzept, die dank einer automatisierten Zeit- und Präsenzsteuerung auf minimale Betriebszeiten reduziert wird. Direkt vor dem Möbelhaus in Rangsdorf werden auf dem 760 Fahrzeuge Platz bietenden Parkgelände dank der Kooperation mit den Pfalzwerken neue Lademöglichkeiten für E-Autos geschaffen.

Langlebigkeit wird auch beim Angebot eine zentrale Rolle im ersten brandenburgischen XXXLutz Möbelhaus spielen: Dank des stark ausgebauten Sortiments können sich Kundinnen und Kunden eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Vor Ort in Rangsdorf werden beispielsweise die hochwertigen Wohntextilien der Exklusivmarke BIO:VIO erhältlich sein. Diese setzt sowohl auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau als auch auf eine anspruchsvolle Gestaltung. Nachhaltigkeit durchzieht die komplette Produktpallette - heimische Massivhölzer werden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern finden. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle bis hin zum ökologischen Kinderwagen, dazu etwa auch regionale Produkte wie z.B. Holz-Designer-Leuchten mit dem Label "Made in Germany".

"Wenn alles perfekt läuft, wollen wir vielleicht noch in diesem Jahr eröffnen", sagte Sascha Weil beim Baustellenrundgang: "Wir wissen, dass das ambitioniert ist, aber wir wollen den Menschen zeigen, was es bedeutet, bei XXXLutz einzukaufen. Die Vorfreude ist riesig." Das gilt auch für die rund 130 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - die Stellen sind bereits ausgeschrieben, erste Arbeitsverträge geschlossen. "Auch hier überlassen wir nichts dem Zufall, wir bereiten die Kolleginnen und Kollegen intensiv auf ihre Aufgaben vor, schulen sie schon weit vor der Eröffnung auch in unseren unternehmenseigenen Akademien. Denn unsere Einrichtungsexperten sind unser Erfolgsgarant und höchste Kundenzufriedenheit", sagte Weil. Bewerbungen für das neue Möbelhaus in Rangsdorf - ausgeschrieben sind über 15 Berufsbilder, deren Interesse auch Quereinsteiger wecken dürfte - sind kinderleicht, der komplette Prozess (karriere.xxxlutz.de) wird digital abgebildet und ist im Handumdrehen erledigt.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

