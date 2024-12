80 Jahre XXXLutz: 80.000 Euro warten beim Jubiläumsgewinnspiel auf 800 Gewinnerinnen und Gewinner!

XXXLutz Deutschland

Aktionen, Überraschungen und Gewinnspiele: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl feiern das komplette Jubiläumsjahr 2025 mit ihren treuen Kundinnen und Kunden

Das wird garantiert ein echtes XXXL-Fest mit ganz vielen Überraschungen und großen Gewinnen! Die XXXLutz Möbelhäuser feiern im kommenden Jahr ihren 80. Geburtstag - 2025 steht daher ganz im Zeichen des großen Jubiläums. Der Startschuss für das Gewinnspiel ist bereits gefallen, insgesamt gibt es ab sofort die satte Summe von insgesamt 80.000 Euro für die treuen Kundinnen und Kunden von XXXLutz zu gewinnen.

"Wir wollen 2025 unseren Kundinnen und Kunden Danke sagen und starten mit dem Gewinnspiel ins Jubiläumsjahr", sagt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Aber dabei wird es nicht bleiben. Wir feiern unseren Geburtstag in den kommenden zwölf Monaten mit unterschiedlichsten und besonders kreativen Aktionen - und sagen so Danke an die weit über 20 Millionen Stammkunden in ganz Europa. Dazu gibt es flankierend ein ganzjähriges Preisfeuerwerk.

"Was 1945 mit dem Verkauf bemalter Bauernmöbel und regionaler Handwerkskunst im oberösterreichischen Haag am Hausruck seinen Anfang hatte, ist zur großen Erfolgsgeschichte geworden: XXXLutz zählt zu den größten Möbelhändlern der Welt und treibt seine nachhaltige Expansion weiter kraftvoll voran. In Deutschland stehen über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für größten Service und die perfekte Beratung, die 57 deutschen Möbelhäuser sowie der Online-Shop auf www.xxxlutz.de garantieren eine unerreichte Auswahl mit dem Bestpreisversprechen.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten im XXXL-Format können Kundinnen und Kunden ab sofort Warengutscheine im Gesamtwert von insgesamt 80.000 Euro gewinnen - einfach auf gewinnspiel.xxxlutz.de die Nummer des Kaufvertrages eingeben und sein Glück versuchen. Am Ende werden unter allen Teilnehmenden 800 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Der Aktionszeitraum läuft noch bis zum 9. Februar 2025.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

