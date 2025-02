Auch im großen Jubiläumsjahr bleibt sich XXXLutz treu und bietet erneut Ausbildungsplätze für 1.000 junge Menschen

XXXLutz Deutschland

Karrierechancen beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl in fast 20 unterschiedlichen Ausbildungsberufen

XXXL-Möglichkeiten: Eigene Schulungsakademien, maßgeschneidertes Handelsfachwirtprogramm, individuelle Förderung und spezieller Fahrplan für die Führungskräfte von morgen

Die Möglichkeit Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und das große "XXXL Plus" Benefit-Paket mit Altersvorsorge, zusätzlichen freien Tagen und Vorteilen für Familienangehörige runden das außergewöhnliche Karriereangebot von XXXLutz ab

Rein ins Berufsleben, rauf auf der Karriereleiter: XXXLutz feiert seinen 80. Geburtstag, und längst ist es auch zur Tradition geworden, jungen Menschen Jahr für Jahr große berufliche Perspektiven zu bieten - das ist auch im großen Jubiläumsjahr nicht anders: Die XXXLutz Möbelhäuser schreiben auch zum Start des neuen Ausbildungsjahres im Herbst 2025 erneut 1000 Ausbildungsplätze in fast 20 unterschiedlichen Berufsbildern aus. Der Startschuss für die Bewerbungsphase ist gefallen, sich zu bewerben ist kinderleicht und im Handumdrehen zu machen - das Verfahren wird komplett digital abgebildet und ist selbsterklärend. Die Vielzahl an abwechslungsreichen Ausbildungsplätzen ist ab sofort im Karriereportal unter karriere.xxxlutz.de zu finden. Die Entdeckungsreise auf dem Weg ins Berufsleben kann beginnen - und die Kommunikation findet auf Augenhöhe statt, so hat XXXLutz auf Instagram seinen eigenen Kanal (xxxlutz_karriere-de), für zusätzliche spannende Einblicke ins Unternehmen gelauncht. Interessierte Bewerber können sich außerdem mit einer Kurzbewerbung per WhatsApp bewerben.

"Die Ausbildung bei XXXLutz geht weit über ein Normalmaß hinaus und ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes - wir wollen die Experten von Morgen perfekt auf ihren Alltag vorbereiten und ihnen schon heute große Perspektiven bieten. Einer großen Karriere bei uns steht nichts im Wege - bei uns steht der Berufseinsteiger im Mittelpunkt, wird individuell begleitet und über das Normalmaß hinaus gefördert. Dazu kommt eine Vielzahl an Events, Benefits und fachspezifischen Zusatzqualifikationen", sagt Tobias Barthel, Ausbildungsleiter bei XXXLutz Deutschland. Die Zahlen des inhabergeführten Familienunternehmens beeindrucken und unterstreichen die Vorreiterrolle in der Möbelhandelsbranche: Die Quote der "Eigengewächse", die heute eine Führungsposition bei einem der weltweit größten Möbelhändler innehaben, ist kontinuierlich auf jetzt bereits über 60 Prozent angewachsen.

XXXLutz betreibt allein in Deutschland 57 Möbelhäuser - Tendenz steigend. "Dieser nachhaltige Expansionskurs eröffnet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine enorme Vielfalt an Tätigkeitsfeldern, dazu kommt eine steigende Vielzahl an neuen Entwicklungsmöglichkeiten", betont Tobias Barthel. Die Unternehmensgruppe nutzt dabei konsequent die individuelle Förderung der Neulinge durch eigene Schulungsakademien und setzt schon während der Ausbildung auf maßgeschneiderte Programme für junge Führungskräfte. Die Übernahmequote in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung liegt bei über 80 Prozent.

XXXLutz bildet auf höchstem Niveau aus und nutzt die Digitalisierung konsequent

Die unternehmenseigenen und individuell ausgerichteten Akademien besuchen unter anderem auch die Junior-Montageschreiner, deren Kosten für den Erwerb des PKW-Führerscheins XXXLutz bei guten Leistungen beispielsweise übernimmt. Auszubildende in der Gastronomie profitieren von geregelten Arbeitszeiten (9 bis 18 Uhr) und kommen, was in der Branche sonst nahezu ausgeschlossen ist, ohne Sonn- und Feiertagsarbeit aus. "Inhaltlich bieten wir eine umfassende Ausbildung auf höchstem Niveau, die den Anspruch hat, die Beste in der Branche zu sein - dazu gehört es auch, mit der Digitalisierung Schritt zu halten und diese konsequent zu nutzen. Stillstand ist für uns auch in diesem Bereich ein Fremdwort", sagt Tobias Barthel. Bei XXXLutz nutzen die Azubis und Ausbilder längst eine App für den Ausbildungsalltag. Hierüber werden beispielsweise die Berichtshefte geführt, Ausbildungsrahmenpläne bearbeitet - und sie dient auch als Kommunikationstool zwischen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Auszubildenden. E-Learning ist ebenso fester wie etablierter Bestandteil der Ausbildung sowie der Schul- und Prüfungsvorbereitung. Die angehenden Kaufmänner und -frauen bei XXXLutz erfüllen die Einrichtungswünsche der Kunden in 2D und 3D auf iPads und Planungs-PCs - der richtige und gewinnbringende Umgang mit Künstlicher Intelligenz ist ein weiterer und ohnehin nicht mehr wegzudenkender Baustein und Alltagshelfer.

Zudem setzt XXXLutz auch vom Start weg auf eine attraktive Vergütung in allen Ausbildungsberufen. Außerdem profitieren die Azubis von einer Vielzahl an Benefits. XXXLutz hat als Branchen-Primus auch den Spagat geschafft, ist als stationärer Händler überaus erfolgreich und versteht zudem das Online-Geschäft - beides verbindet XXXLutz perfekt. Das eröffnet neue Chancen und zukunftssichere Arbeitsplätze: Am Erfurter Kreuz befindet sich das mit weit mehr als 100 Millionen Euro erbaute, hochmoderne E-Commerce-Logistikzentrum, das weitere spezifische Arbeits- und Ausbildungsplätze bietet. Dazu treibt die XXXLutz Unternehmensgruppe die Filial-Expansion weiter voran, digitalisiert und modernisiert mit Millionen-Investitionen die bestehenden Häuser und hat 2019 seine Deutschland-Zentrale für Verwaltung, Kundenservice, Logistik und E-Commerce in Würzburg neu eröffnet und bereits 2023 die Fertigstellung des notwendig gewordenen neuen Anbaus gefeiert- XXXLutz übernimmt Verantwortung und hält dem Wachstum in allen Bereich bewusst Schritt.

Maßgeschneidertes XXXL-Abiturienten-Programm mit vier Abschlüssen

Mitarbeitende werden also weiterhin gesucht, die sich bietenden Möglichkeiten bei XXXLutz sind enorm: So gibt es das spezielle "Fit4Future"-Programm, das angehende Führungskräfte frühzeitig auf besondere Aufgaben im Unternehmen vorbereitet - auch und vor allem in der Personalführung. Hinzu kommt ein so noch nicht da gewesenes und nur bei XXXLutz aufgelegtes Abiturientenprogramm: Während es deutschlandweit von Bundesland zu Bundesland Unterschiede bei der Aus- und Fortbildung zum Handelsfachwirt gibt, hat XXXLutz in Kooperation mit der renommierten Akademie Handel das neue Programm bereits 2019 erfolgreich ins Leben gerufen und kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei wird der Unterricht durch Dozenten der Akademie Handel in den XXXLutz-Schulungszentren Würzburg, Augsburg sowie in Wolfsburg in insgesamt sieben Blöcken stattfinden. Besonderheit auch hier: Reise- und Übernachtungskosten übernimmt XXXLutz. Die angehenden Handelsfachwirte verbringen die Praxisphasen in ihren Heimat-Filialen und können sich während der Theoriephasen voll auf das Lernen mit Gleichgesinnten fokussieren.

Rookie Festival, "Azubi Days", Stärkung des Ehrenamts als "XXXL Held:in" - das und noch viel mehr bedeutet eine Ausbildung bei XXXLutz

Im Bereich der Personalentwicklung werden fortwährend Strukturen zur persönlichen Betreuung durch regionale Ausbildungskoordinatoren implementiert und damit auch individuelle Bedürfnisse eingegangen - dies garantiert zusätzliche persönliche Betreuung und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung. "Mit all diesen Bausteinen und unseren eigenen Akademien haben wir uns einen Namen gemacht, der allein aber genügt in der heutigen Zeit nicht, um junge Menschen für uns zu gewinnen", führt Barthel fort. Früh Verantwortung zu tragen, ist Teil der Ausbildung bei XXXLutz - Meilensteine sind dabei die "Azubi Days": Dort übernehmen die Berufseinsteiger tageweise sämtliche Aufgaben der Führungskräfte an den Standorten, koordinieren das Tagesgeschäft selbstständig und erhalten so tiefe Einblicke und lernen selbst kennen, was es alles braucht, um an Schlüsselpositionen erfolgreich zu sein.

Dazu kommt das jährliche "Azubi Event", das große Rookie Festival, auf einem Schweinfurter Naherholungsgelände, an dem alle Auszubildenden teilnehmen, gemeinsam Spaß haben, sich beim Netzwerken mit ganz viel Action austauschen und zusammen Team-Building-Maßnahmen absolvieren. Auch die soziale Komponente kommt bei XXXLutz nicht zu kurz: So gibt es die "XXXL Held:in"-Aktion, bei der sich die Azubis in gemeinnützigen Institutionen einen Arbeitstag lang ehrenamtlich einbringen können. Beispielsweise im Tierheim, bei der Feuerwehr, im Sportverein oder auch in der Altenpflege - jeder und jede hilft dort, wo er und sie kann! Allein in den vergangenen Jahren wurden so über 6.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit von den XXXLutz Auszubildenden für unsere Gesellschaft geleistet.

Bestnoten für die Ausbildung bei XXXLutz und Qualitäts-Siegel als Arbeitgeber

Eine Ausbildung bei XXXLutz ist ausgezeichnet, dies bestätigten dem Traditionsunternehmen unter anderem das Wirtschaftsmagazin "Capital", die Talentplattform "ausbildung.de" sowie die Personalmarketing-Agentur "Territory Embrance". Bei der Zertifizierung "Beste Ausbilder Deutschlands" sind die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl mit fünf von fünf Sternen bewertet worden. Auch Europas größte Bewertungsplattform "kununu" stuft XXXLutz mit dem Prädikat "Top Company" ein. Erst kürzlich wurde XXXLutz mit dem Prädikat "People & Culture Company 2024" für die aktive Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Gestaltung der Unternehmenskultur ausgezeichnet.

"Das alles sind Bestätigungen für das, was wir täglich miteinander leben und wie abwechslungsreich und fundiert wir das Thema Ausbildung umsetzen. Diese Auszeichnungen sind uns ein Ansporn, genau so weiterzumachen", unterstreicht Tobias Barthel, der selbst die XXXL-Karriereleiter erklommen hat und dessen Vita eindrucksvoll beweist, was bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl alles möglich ist: 2004 beendete er seine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel im oberfränkischen Hirschaid, durchlief in der Folge zahlreiche Positionen im Vertrieb und arbeitet seit jetzt über 10 Jahren in der Personalentwicklung. Dort verantwortet Tobias Barthel seit über sieben Jahren sämtliche Themenfelder der Aus- und Weiterbildung in Deutschland.

"Und auch alle Auszubildenden profitieren vom großen, ständig wachsenden XXXL Plus Benefit-Programm", sagt Tobias Barthel. "XXXL Plus" beinhaltet eine Vielzahl an Vorzügen wie etwa Einkaufsvorteile bei XXXLutz und über 3000 Partnerfirmen, einen zusätzlichen Urlaubstag zum Geburtstag, wahlweise eine zusätzliche Altersvorsorge oder private Krankenzusatzversicherung, Unterstützung aus dem Hilfsfonds bei privaten Schicksalsschlägen und in familiären Notsituationen sowie ein Fahrrad-Leasing auch für Familienangehörige.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

