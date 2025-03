XXXLutz Deutschland

Frühlingserwachen: XXXLutz präsentiert Highlights für Frühjahr und Ostern

Würzburg

Frühlingshafte Wohnideen entdecken: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren die neuesten Wohn- und Dekotrends für ein stilvolles Frühjahr. Alle 57 XXXLutz Filialen heißen die neue Saison mit dem Frühlingsmarkt 2025 willkommen und laden dazu ein, Wohnräume und Outdoorbereiche mit aktuellen Trendhighlights zu gestalten.

Spring Joy und Wild Garden - Lebensfreude in Peach

Mit dem Trendlook Spring Joy und Wild Garden zieht die Frische des Frühlings in die eigenen vier Wände ein. Die Trendfarbe Peach sorgt dabei für eine einladende Atmosphäre. Sie vereint die Wärme von Orange mit der sanften Eleganz von Rosé und verzaubert mit einer harmonischen, belebenden Ausstrahlung. Das Highlight dieses Looks sind liebevoll gestaltete Dekorationen mit Frucht- und Gartenmotiven. Von stilvollen Keramik-Karaffen und -Aufbewahrungsdosen mit Pfirsich-Design bis hin zu Picknickkörben und kuscheligen Decken - XXXLutz präsentiert alles, was ein Frühlingspicknick unter freiem Himmel oder im heimischen Wohnzimmer noch schöner macht.

Lovely Spring - Kulinarische Highlights

Die Trendwelt Lovely Spring feiert mit Liebe zum Detail die charmante Kombination von Rot und Rosa. Erdbeeren und Herzmotive stehen im Mittelpunkt dieser verspielten Frühlingskollektion. Dekorative Blumenteller und - Tassen oder Schalen im Erdbeer- oder Herzdesign bringen frühlingshafte und zugleich romantische Akzente in das Zuhause. Ob als liebevolle Tischdeko oder verspieltes Highlight im Regal - die Kombination aus Rot und Rosa setzt charmante Akzente und sorgt für ein fröhliches Ambiente.

Nature Spring - Natürliche Eleganz für drinnen und draußen

Der Trend Nature Spring setzt auf zeitlose Eleganz durch natürliche Materialien und harmonische, organische Formen. Die Dekoration ist bewusst dezent gehalten und fügt sich mit ihrer natürlichen Farbpalette harmonisch in jedes Ambiente ein. Warme Naturtöne, helle Keramikvasen, handgeflochtene Körbe und stilvolle Windlichter aus Geflecht verleihen Indoor- und Outdoorbereichen eine entspannende Atmosphäre. Hochwertige Naturmaterialien wie Holz, Leinen und Rattan sorgen für eine behagliche Wohnlichkeit. Diese Kollektion bietet die perfekte Möglichkeit, die Natur ins eigene Zuhause zu holen und eine inspirierende Frühlingsstimmung zu schaffen.

Spring Air - Frische und Minimalismus

Der Trendlook Spring Air präsentiert klare Linien, moderne Formen und eine minimalistische Ästhetik für drinnen und draußen. Frische und Leichtigkeit stehen hier im Mittelpunkt. Kissen mit Blumenprints und Vasen in aufregenden Farben wie Hellgrün oder Gelb setzen gezielte Akzente.

Start in den Frühling bei XXXLutz

Ob natürliche Materialien oder romantische Designs - der XXXLutz Frühlingsmarkt sowie der Onlineshop www.xxxxlutz.de laden ab sofort dazu ein, die neuesten Wohn- und Dekotrends zu entdecken! XXXLutz begeistert mit einer exklusiven Auswahl an Möbeln, Heimtextilien und Accessoires. Dabei profitieren Kundinnen und Kunden nicht nur von inspirierenden Wohnideen, sondern auch von exklusiven Angeboten.

Ob natürlich und elegant oder verspielt und farbenfroh - das hochwertige Home- & Living-Sortiment von XXXLutz verwandelt jedes Zuhause in eine stilvolle Frühlingsoase.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

