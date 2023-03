XXXLutz Deutschland

Weltfrauentag am 8. März: XXXLutz feiert Erfolgsgeschichten dreier Mitarbeiterinnen

Würzburg (ots)

Bereits seit dem Jahr 1911 wird am "Internationalen Tag der Frauen" auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Für viele Unternehmen hierzulande gehört die Gleichberechtigung inzwischen zur Firmenphilosophie - so auch bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl!

XXXLutz setzt sich aktiv für die Gleichstellung aller Mitarbeitenden ein. Die Unternehmenswerte Teamwork, Entwicklung, Zielorientierung und Verantwortung prägen die Firmenkultur und stehen für ein gleichberechtigtes, zukunftsorientiertes Arbeiten - unabhängig von Faktoren wie Geschlecht oder Herkunft. Dadurch erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Chancen und Möglichkeiten zum Erfolg: Knapp 45 % der Führungspositionen sind bei XXXLutz mit Frauen besetzt und mehr als 50 % der Auszubildenden sind weiblich!

Chancen zur Weiterentwicklung ergreifen und nutzen

Theresa Marschall hat die Möglichkeiten, die ihr Arbeitgeber ihr bisher geboten hat, dazu genutzt, um die Karriereleiter emporzuklettern. Sie startete vor fast 12 Jahren als Auszubildende zur Kauffrau für Marketingkommunikation bei XXXLutz und hat seither eine enorme persönliche und berufliche Entwicklung durchlaufen. Inzwischen verantwortet sie als Projektmanagerin und Teamleiterin Filialbetreuung im Marketing große Projekte in Eigenregie. Ihre Motivation zieht Theresa Marschall aus regelmäßiger Selbstreflexion, die sie immer wieder anspornt, noch besser zu werden. "Nimm dir die Kritik von Leuten nicht zu Herzen, die du nicht selbst um Rat fragen würdest", so ihr Tipp für Berufseinsteiger*innen. Viel eher sollten junge Frauen an sich selbst glauben und durch konstruktives Feedback weiter wachsen!

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

Als Logistik-Trainerin in der Personalentwicklung wirkt Rebecca Hoelke aktiv an der Weiterentwicklung anderer mit. Durch ihr Motto "What doesn't kill you makes you stronger" hat sie es geschafft, ihre Komfortzone zu verlassen und Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten zu setzen. Seit 2018 im Unternehmen hat sie bereits zahlreiche Stationen durchlaufen: Rebecca Hoelke absolvierte die Handelsfachwirt-Ausbildung in verschiedenen Abteilungen und wurde zur Abteilungsleitung im Bereich Baby ernannt. Doch damit nicht genug: Sie begann eine interne Weiterbildung, um Kolleg*innen in der eigenen Filiale schulen zu können. Im vergangenen Sommer wechselte sie in die XXXLutz Personalentwicklung und unterstützt seitdem Kolleginnen und Kollegen bei ihrem beruflichen Werdegang.

Erfolgstipp Nr. 1: Das Hobby zum Beruf machen!

Im Alter von 24 Jahren ist sie bereits seit sechs Jahren im Unternehmen - und absolvierte in dieser Zeit einen äußerst beeindruckenden Werdegang. Elena Hensel begann als Auszubildende zur Gestalterin für visuelles Marketing bei XXXLutz in Mannheim und ergatterte schon ein Jahr nach ihrem Abschluss eine Stelle als Abteilungsleiterin für Merchandising in Heidelberg. "Offen zu sein für Neues und sich Herausforderungen zu stellen" gehört laut Elena Hensel zu den wichtigsten Zutaten für ein berufliches Erfolgsrezept. Ihr Erfolgstipp Nr. 1, der sich vor allem an junge Berufseinsteiger*innen richtet, ist aber, das eigene Hobby zum Beruf zu machen! Denn wer sich seiner Stärken bewusst ist und tut, was er liebt, hat langfristig gute Chancen, erfolgreich zu sein.

Diese und viele weitere Erfolgsgeschichten sind es, die das Unternehmen XXXLutz und seine Kultur prägen und zu einem der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands machen. Hier kann jede*r die Karriereleiter erklimmen, solange die Motivation und der Einsatz stimmen. Das ist zeitgemäße Chancengleichheit und Gleichberechtigung, die bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl gelebter Alltag sind.

Auch in Zukunft setzt XXXLutz auf motivierte und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber. Ob Ausbildung, Duales Studium, Handelsfachwirt oder Quereinstieg - die Möglichkeiten sind vielfältiger denn je. Weitere Informationen dazu gibt es unter: karriere.xxxlutz.de.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

