Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Katja Matthes und Ove Petersen sind die Einheitsbotschafter für Schleswig-Holstein. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/Z7G6LgVVvSA

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Prof. Dr. Katja Matthes wuchs in Berlin-Zehlendorf auf. Sie absolvierte ihr Meteorologie-Studium an der Freien Universität Berlin. Nach der Promotion arbeitete sie unter anderem am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Seit 2012 hat Katja Matthes eine Professur am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, dessen Leitung sie 2020 übernahm. Sie fühlt sich in Schleswig-Holstein sehr wohl und meint, dass wir Deutschen viel mehr würdigen sollten, was durch die Einheit alles erreicht wurde.

Einheitsbotschafter Ove Petersen (47) ist geboren und aufgewachsen in der nordfriesischen Gemeinde Reußenköge. Er half bereits als Kind auf dem elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, den er nach seinem Studium der Agrarwirtschaft an der Fachhochschule im bayerischen Weihenstephan gemeinsam mit seinem Vater weiterführte. Seit 2003 befasst sich Ove Petersen verstärkt mit erneuerbaren Energien und setzte das Thema zunächst im elterlichen Betrieb um. 2009 gründete er gemeinsam mit seinem Studienfreund Heinrich Gärtner die Firma GP JOULE, die inzwischen rund 370 Mitarbeiter an 10 Standorten hat. GP JOULE befasst sich mit der Erzeugung von Wind- und Solarenergie, mit Biogas- und Wasserstofftechnologie sowie E-Mobilität und Ladeinfrastruktur.

