Tag der Deutschen Einheit

So klingt die EinheitsEXPO: Saxlust sorgt für gute Stimmung

Halle (S.) (ots)

Anmoderationsvorschlag

Die Deutsche Einheit wird an diesem Wochenende in Halle in Sachsen-Anhalt gefeiert. Neben der EinheitsEXPO gibt es an allen Ecken der Stadt Musik. Vor der großen Videowand auf dem Marktplatz spielt zum Beispiel die Band Saxlust. Und bei der Band steht ganz klar das Saxophon im Mittelpunkt.

Sprechertext

Ton:

Das große Baritonsaxophon spielt Alexandra aus Halle (S.). Das wiegt gute fünf Kilo. Nur zum Vergleich, wie viel wiegst Du?

Ton:

"Naja, redet man nicht drüber. Aber schon das Zehnfache, sagen wir mal."

Frage: Was ist das Besondere an Saxlust?

Ton:

"Also ich finde es schön, wir machen immer den Auftritt und die Leute kommen. Wir spielen super viele verschiedene Sachen. In der Band sind viele Leute drin, von verschiedensten Alter, Generationen, Herkunft und das finde ich sehr schön."

Neben Alexandra spielt Sarah. Sie ist aus Österreich zum Studium nach Halle (S.) gekommen ... und geblieben.

Frage: Was ist denn der größte Unterschied zwischen Österreich und Sachsen-Anhalt?

Ton:

"Die Weite. Also ich komme aus Kärnten, da sind Berge rundherum da. Also bei uns scheint die Sonne nur von zehn bis drei Uhr nachmittags. Und eine wirkliche Umstellung war hier: Man hat wirklich von früh um sechs im Sommer bis abends um zehn Uhr Sonne und das ist einfach auch schön."

Abmoderationsvorschlag:

Saxlust - auch am kommenden Sonntag ab zwölf Uhr auf dem Marktplatz in Halle. Und online sind Sie bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf www.tde2021.de dabei.

