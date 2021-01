Straubinger Tagblatt

Proteste in Russland - Der starke Mann heißt Nawalny

Längst geht es nicht mehr nur um Alexej Nawalny, den Giftanschlag auf ihn, seine Inhaftierung oder seine Korruptionsenthüllungen. "Russland ohne Putin!", das riefen die Menschen am Sonntag im ganzen Land. Sie protestierten gegen Korruption, Justizwillkür und die Unterdrückung Andersdenkender unter dem Langzeitherrscher. Auch die soziale Ungleichheit, die wachsende Armut und die die geringen Renten treiben die Russen um. (...) Der Westen darf nicht tatenlos zusehen, wie in Russland jede demokratische Regung im Keim erstickt wird. Das Instrumentarium an Sanktionen ist noch lange nicht ausgereizt. Es wird Zeit für ein starkes Signal an den Kremlherrn.

