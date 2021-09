Tag der Deutschen Einheit

Einheitsbotschafter für Sachsen

Halle (S.) (ots)

Der Podcast zum Tag der Deutschen Einheit

Auf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.

Anne Schreiter und Maria Piechnick sind die Einheitsbotschafterinnen für Sachsen. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

Video zum Podcast: https://youtu.be/AWThn4-i1Ns

Podcast: https://einheitsbotschafter.de

Einheitsbotschafterin Dr. Anne Schreiter ist Geschäftsführerin der GSO (German Scholars Organization), einer gemeinnützigen Organisation, die junge Wissenschaftler in Karrierefragen berät, sie vernetzt und fördert. Anne Schreiter ist im sächsischen Vogtland aufgewachsen, hat später in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und in Nanjing chinesische Sprache und Kultur studiert und im schweizerischen St. Gallen promoviert. Sie wünscht sich von den Menschen im Westen eine größere Wertschätzung für die Lebenserfahrung der Ostdeutschen und von den Ostdeutschen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Humor.

Einheitsbotschafterin Maria Piechnick ist in der Oberlausitz aufgewachsen. Geboren in der Gemeinde Horka, Schule in Rothenburg, Deutschlands östlichster Kleinstadt, direkt an der polnischen Grenze. Informatik-Studium an der TU Dresden, dort mit ihrer Doktorarbeit zum Thema "Intelligente Kleidung" begonnen. Außerdem gründete sie das Startup-Unternehmen "Wandelbots" - hier geht es um wegweisende Lerntechnologien für Roboter. Wenn sie was zu bestimmen hätte, würde sie zuerst mal die Klischees abschaffen. Sie mag die Unterscheidung in Ost- und Westdeutsche nicht. "Im 21. Jahrhundert sind wir ohnehin alle Europäer."

