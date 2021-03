NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG

Pilotprojekt bei NOMOS Glashütte: Wirtschaft für Demokratie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Glashütte (ots)

Wirtschaft für Demokratie: Der Uhrenhersteller NOMOS Glashütte ist eines von sechs namhaften Unternehmen, die gemeinsam mit dem Business Council for Democracy (#BC4D) neue Wege zur Stärkung der Demokratie gehen wollen. Sie treten damit der Ausbreitung von Verschwörungsmythen und gezielter Desinformation bewusst entgegen. In einem über acht Wochen laufenden Pilotprojekt können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 4. März zum einen mehr erfahren über digitale Bürgerkultur, zum anderen Kompetenzen für die Kommunikation im Netz erwerben. Das ist wichtig geworden, denn manipulative, falsche und auch gewalttätige Inhalte verbreiten sich online immer schneller.

Der Rahmen des #BC4D ist neu. Mit Workshops für Beschäftigte engagiert sich NOMOS Glashütte allerdings schon seit knapp drei Jahren als "Demokratieverstärker". Denn nicht nur, aber insbesondere in Ostdeutschland, wo auch NOMOS Glashütte beheimatet ist, ist Demokratie schutzbedürftig. Die Gründe für teils mangelnde Wertschätzung sind vielfältig: Brüche im Lebenslauf, Verlust von Identitäten, nach der Wende erlittene Traumata, Erfahrung von Entwertung, der Exodus vieler Ortschaften oder auch das Mediennutzungsverhalten. Die Liste ließe sich fortsetzen. "Doch Demokratie muss überall selbstverständlich sein, darf nicht durch Hassrede im Netz gefährdet werden", sagt Judith Borowski, NOMOS-Geschäftsführerin. Dies gelte für alle Teilnehmer des politischen Systems: Privatleute, Institutionen, Kirchen. "Und wir Unternehmen sind auf rechtsstaatliche Strukturen besonders angewiesen, Demokratie ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns." NOMOS Glashütte sei erst möglich geworden, weil in Sachsen Menschen für die Demokratie auf die Straße gegangen sind und die Mauer fiel. Dies gelte es zu bewahren. "Beschäftigte, die mitdenken und selbstbewusst agieren", so Judith Borowski weiter, machten Unternehmen widerstandsfähiger und die Gesellschaft insgesamt ein Stück "populismusfest".

Außer NOMOS Glashütte sind die Unternehmen Evonik, Kion Group, Volkswagen AG, UFA und ALBA Group in dieser ersten Phase des #BC4D dabei. Die Demokratie-Initiative wurde gemeinsam gestartet von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dem Institute for Strategic Dialogue (ISD Germany gGmbH) und der Robert Bosch Stiftung GmbH. Sie wurde im Herbst 2020 ins Leben gerufen und will über die Arbeitsorte insbesondere die erwachsene Bevölkerung erreichen. Coronabedingt finden die Workshops digital statt. Stets während der Arbeitszeit, die Teilnahme ist freiwillig. Fällt die Auswertung des Pilotprojektes positiv aus, soll das Programm im Laufe des Jahres im größeren Rahmen vielen anderen Unternehmen angeboten werden.

Sollten Sie mehr wissen wollen über #BC4D oder die Manufaktur NOMOS Glashütte, ihre 250 Beschäftigten und die 175-jährige Uhrmacherkunst des Ortes, sollten Sie Interviews wünschen oder Bildmaterial, so melden Sie sich gern. Auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von #BC4D und den anderen Unternehmen finden Sie unten.

Weitere Ansprechpartner:

#BC4D: Birte Siedenburg (bs@isdglobal.org)

ALBA Group: Henning Krumrey (henning.krumrey@albagroup.de)

Evonik: Ruben Thiel (ruben.thiel@evonik.com)

Kion Group: Johanna Wachner (johanna.wachner@kiongroup.com)

UFA: Maja Genowa (maja.genowa@ufa.de), Janine Friedrich (janine.friedrich@ufa.de)

Volkswagen AG: Andreas Meurer (andreas.meurer@volkswagen.de)

Original-Content von: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG, übermittelt durch news aktuell