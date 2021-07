Durchbruch: Neuartige dDrei-Milch enthält als erste Milch auf natürliche Weise hohe Mengen an Vitamin D / Patentgeschützte Methode / Bis zu 20-mal mehr Sonnenvitamin in dDrei-Milch

Ausreichende Vitamin-D-Zufuhr für alle: Eine neue dDrei-Milch versorgt Menschen ab sofort auf natürlichem Wege mit dem wichtigen Sonnenvitamin. Schluck für Schluck können Männer, Frauen und Kinder etwas für eine gesunde Muskelfunktion, ein aktiv arbeitendes Immunsystem und gute Knochen tun. Die Weltneuheit hat zudem das Potenzial, die Milchwirtschaft zu revolutionieren. "Nach vielen Jahren des Forschens und der Evaluierung von Forschungskonzepten haben wir herausgefunden, dass man Kuhmilch natürlich verbessern und sie mit hohen Mengen an natürlichem Vitamin D anreichern kann. Haltungsbedingungen mit hochwertiger Fütterung, Freilauf und viel Sonnenlicht verschaffen der dDrei-Milch einen gesundheitlichen Nutzen*, durch den die Menschen das präventive Potenzial von Vitamin D mehr ausnutzen könnten", sagt Sabine Obermeier, Projektleiterin der dDrei Milchkristalle GmbH (www.ddrei-milch.de). Das Münchner Unternehmen hat sich die neue Methode zur Milcherzeugung patentieren lassen, durch das seine Milch bis zu 20-mal mehr natürliches Sonnenvitamin enthält (3,5% Fettgehalt, 2 µg/100ml) als herkömmliche Milch (0,08 µg/100ml): Denn ein Glas von 250 Millilitern enthält bis zu 5 Mikrogramm Vitamin D und deckt damit die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr für einen Erwachsenen.

Vitamin D unterstützt gesunde Knochen und Zähne sowie ein aktives Immunsystem. Denn das Sonnenvitamin ist im menschlichen Körper an vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt - beispielsweise an dem der Knochen, an der Zellteilung, der Blutgerinnung oder dem oxidativen Schutz von Zellen. Zusätzlich trägt es zu einer normalen Funktion des Immunsystems und einer gesunden Muskelfunktion bei. Allerdings erreichen 60 Prozent der Deutschen laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung die wünschenswerte Blutkonzentration des Markers 25-Hydroxyvitamin-D von 50 Nanomol pro Liter nicht - und nutzen so das präventive Potenzial von Vitamin D für die Knochengesundheit nicht aus.

Patentgeschützte Methode macht Milch zum natürlichen Vitamin-D-Booster

Das Konzept, das dahintersteht, ist an sich ganz einfach: Milchkühe dürfen unter nachhaltigen und artgerechten Haltungsbedingungen 365 Tage im Jahr Sonne tanken. Im Frühjahr und Sommer idealerweise auf der Weide, im Herbst und Winter im Stall unter "Bio-Licht", das tagsüber das natürliche Volllichtspektrum der Sonnenlichtfarben nachahmt. Dadurch und durch eine besonders hochwertige Fütterung mit Gras- und Kräutermischungen, die Aminosäure Tryptophan sowie reichlich "grünes Protein" in Form von Luzerne und Klee enthalten, reichern die dDrei-Milchkühe selbst viel Vitamin D in ihrem Körper an. In der Folge geben sie es dann auch mit hohen Werten in ihre Milch weiter. Zusätzliches Plus: Die Kühe selbst profitieren von ihrem hohen Vitamin-D-Spiegel, haben gesunde Knochen und ein gutes Immunsystem.

dDrei - mehr als nur Milch: Nachhaltiges Konzept hilft auch Tieren und Milchbauern

Nutzen für Konsumenten, bessere Tierhaltung und faire Bezahlung für Milchbauern: Das dDrei-Konzept fußt auf dem Wunsch, die Milchproduktion in eine positivere Richtung zu lenken und den Milchpreis fair zu halten. Durch Herstellergarantien mit strengen Vorgaben, einem Patent, das ein hohes Maß an Qualitätskontrolle ermöglicht und einen fairen Verkaufspreis, der an die Erzeuger und ihre Tiere weitergegeben wird, sollen alle Beteiligten profitieren und auch kleinere landwirtschaftliche Betriebe eine gute Basis erhalten. Die Milch kann ab sofort im Internet bestellt werden unter www.ddrei-milch.de

* Durch einen hohen Vitamin-D3-Anteil wird die normale Funktionsfähigkeit von Immunsystem, Knochen, Zähnen, Blutbildung etc. unterstützt. Dafür reicht der tägliche Verzehr von 1 Glas Milch (250ml) aus. Konsumenten sollten auf eine abwechslungsreiche und gesundheitsbezogene Ernährung und gesunde Lebensweise achten.

