In der ZDFmediathek: "Die Bergretter" und "Das Traumschiff" in HbbTV in hochauflösender UHD- und HDR-Qualität

Mit durchschnittlich 5,9 Millionen Zuschauern und 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (9,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen) ging am 10. Dezember 2020 die 12. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" zu Ende. In der ZDFmediathek sind die fünf ausgestrahlten Folgen weiterhin abrufbar - ab sofort auch über HbbTV in hochauflösender Ultra HD- und HDR-Qualität. Ebenso werden die neuen Folgen "Das Traumschiff: Kapstadt" und "Das Traumschiff: Seychellen" am Donnerstag, 31. Dezember 2020, in Ultra HD und HDR über HbbTV bereitgestellt.

Zuschauer können so die aktuellen Folgen beider Formate in der UHD-Fassung mit einem HbbTV- bzw. Smart-TV-Gerät der neuesten Generation anschauen, das UHD- und HDR-tauglich und an das Internet angeschlossen ist. Neben einer erhöhten Auflösung bietet die HDR-Qualität "High Dynamic-Range" zudem einen erweiterten Kontrastumfang und intensiveren Farbraum.

