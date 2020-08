Straubinger Tagblatt

Maskenpflicht an Bayerns Schulen - Ein Vergnügen wird das nicht

Straubing

Mit der zeitlich begrenzten Maskenpflicht glaubt man einen Kompromiss zwischen den Ängstlichen und den Mutigen gefunden zu haben. Immerhin kann man damit Zeit gewinnen, um sich über die weitere Entwicklung der Pandemie nach den infektionsgeneigten Ferien ein besseres Bild machen zu können. Einschließlich der schulfreien Wochenenden wird so zwei Wochen lang wenigstens in den Schulen die Ansteckungsgefahr minimiert - vorausgesetzt, die Pflicht wird auch ernst genommen. Ein Vergnügen wird Unterricht unter diesen Bedingungen nicht sein, sondern eine Herausforderung an das Durchhaltevermögen und die Leidensfähigkeit der nachwachsenden Generation und der Lehrer.

