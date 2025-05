Schweiz Tourismus

United by Music, Inspired by Art: Zeitgenössische Kunst in Basel zum ESC

Basel bringt zeitgenössische Kunst in den öffentlichen Raum - als Einladung zum Dialog zwischen Klang, Form und Licht. Zum Eurovision Song Contest (ESC) 2025 realisiert die Schweizer Künstlerin Claudia Comte eine ortsspezifische, ephemere Installation, die die physische Erfahrung von Klang und Bewegung im urbanen Kontext thematisiert. Eine Arbeit des Künstlerduos Jahic & Roethlisberger eröffnet weitere Perspektiven auf die Beziehung zwischen Musik und visueller Form im öffentlichen Raum.

So wird Basel während des ESC zum Schauplatz zeitgenössischer künstlerischer Positionen, die Fragen nach Materialität, Wahrnehmung und ästhetischer Erfahrung ins Zentrum stellen - jedes einzelne Werk ist ein Zeichen für die kreative Kraft der Kunst- und Kulturstadt Basel.

Basel Tourismus realisiert diese Projekte gemeinsam mit der Messe Basel und der Host City Basel.

Vorstellung der beiden künstlerischen Interventionen während des ESC:

1. Claudia Comte - Lightning Symphony

10. bis 17. Mai 2025 | Messeplatz Basel | Öffentlich zugänglich

Lightning Symphony der Schweizer Künstlerin Claudia Comte ist eine monumentale aufblasbare Skulptur von 52 Metern neben dem ESC-Village auf dem Messeplatz, die Klang visualisiert und in ein physisches Raumerlebnis verwandelt. Die Installation, die wie wogende Klangwellen geformt ist, erstreckt sich horizontal über den Boden - zwei kolossale Klangwellen, die greifbar werden - und bildet einen begehbaren Korridor, der die Besucher einlädt, die Architektur der Musik selbst zu betreten.

Von außen zeichnen die fließenden schwarzen Konturen die ikonischen Wellenformen beliebter Klassiker und moderner Hymnen nach und geben dem sonst Unsichtbaren eine Form. Im Inneren pulsieren LED-Lichter in rhythmischen Wellen nach außen und beleben die Struktur mit einem glühenden Herzschlag - eine leuchtende, meditative Begegnung mit Musik in Bewegung. Als künstlerisches Herzstück des ESC in Basel ist die Lightning Symphony eine lebendige Feier des Rhythmus, der Gemeinschaft und der verbindenden Kraft des Klangs - ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

"Für den Eurovision Song Contest wollte ich eine immersive Installation schaffen, die das symbiotische Zusammenspiel von Klang, Bewegung und zeitgenössischer Kunst würdigt. Diese Installation, genannt Lightning Symphony, verwandelt den Messeplatz zugleich in eine Bühne und einen Aufenthaltsort. Sie steht als Symbol für Gemeinschaft und lädt alle Menschen - unabhängig von Herkunft, Sprache oder Hintergrund - dazu ein, Musik als universelle Sprache zu erleben, die Grenzen überwindet," sagt Claudia Comte.

Basel Tourismus dankt der Christoph Merian Stiftung herzlich für ihre Unterstützung.

Bildmaterial finden Sie hier: © Studio Claudia Comte Renderings, Änderungen vor Ort vorbehalten.

2. Jahic / Roethlisberger - I Drove All Night - Thinking About You

Ein Dialog von: Jahic / Roethlisberger (2020)

Ab 10. Mai 2025 | Klybeckstrasse 18 | Öffentlich zugänglich

Mit der Neoninstallation "Drove All Night - Thinking About You" setzen die Schweizer Künstler Jahic & Roethlisberger ein poetisches Zeichen im öffentlichen Raum. Songtitel aus der Popgeschichte werden hier zu Sprache und Skulptur zugleich: "I Drove All Night" (Céline Dion,2003) und "Thinking About You" (Whitney Houston, 1985) verwandeln die Fassade an der Klybeckstrasse 18 in eine Bühne für Erinnerungen, Emotionen und kollektive Projektionen. Die Arbeit geht aus der Serie Music - A Conversation Through Song Titles hervor, in der sich Jahic & Roethlisberger über Jahre hinweg ausschliesslich über Songtiteln ausgetauscht haben. Die Leuchtbuchstaben sind rund um die Uhr sichtbar; ihre volle atmosphärische Wirkung entfaltet die Arbeit jedoch bei Dämmerung und nachts, wenn die Sprache der Popkultur in Neon aufleuchtet. Die Installation ist Teil einer umfassenden Zusammenarbeit mit der KBH.G Stiftung, in deren Räumen die Ausstellung "Music" vertiefende Einblicke 2021 zu sehen war.

Basel Tourismus dankt der KBH.G herzlich für die engagierte Kooperation und Unterstützung.

Weitere Kulturprojekte rund um den ESC in Basel finden Sie unter: https://www.basel.com/de/esc/esc-2025/erlebnisse#/event

