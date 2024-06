Schweiz Tourismus

Destination Escape: Neue Rätsel-Dokumentarserie spielt in der Schweiz

Frankfurt am Main (ots)

Mit einer achtteiligen Dokumentarserie skaliert Schweiz Tourismus (ST) in Zusammenarbeit mit Filmemacher Deutschland (FMD) das beliebte Konzept der Escape Rooms erstmalig auf ein ganzes Land. Vier Content Creator reisen durch die Schweiz und lösen Rätsel unter Zeitdruck. Immer mit dabei: die Kameras. Am 7. Juni beginnen in Basel die Dreharbeiten.

Escape Rooms sind realitätsnahe Live-Action-Spiele, bei denen Spielerinnen und Spieler in einem Themenraum eingeschlossen werden und eine Reihe von Rätseln lösen müssen, um innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne zu entkommen. Destination Escape ist ein Gemeinschaftsprojekt der nationalen Tourismusorganisation der Schweiz und FMD Productions. Die Produktion greift den Trend der Escape Rooms auf, aus dem eine achtteilige dokumentarisch inspirierte YouTube-Serie kreiert wird.

Vier Protagonisten, ein Ziel

Die Formel ist simpel: Vier Content Creator aus Deutschland bekommen die Aufgabe gestellt, Rätsel in acht Regionen der Schweiz zu lösen. Für die Lösung dieser Rätsel sind Teamwork, analytische Fähigkeiten, Geschick und manchmal etwas Mut nötig. Das Team setzt sich aus Ex-Bachelor Niko Griesert (@nikogriesert), Vollzeit-Abenteurerin Sabrina Camlott (@sabrinaoutdoor), Social-Media-Star Lukas White (@lukaswhite) und Creatorin Annika Gerhard (@annikazion) zusammen. Gemeinsam treten sie am 7. Juni die Abenteuerreise in die Schweiz an.

Rätsel, so vielseitig wie die Schweiz selbst

Die Drehorte erstrecken sich über die gesamte Schweiz. In acht touristischen Regionen erwarten die vier Protagonistinnen und Protagonisten vielseitige Rätsel und Herausforderungen - unterwegs mit Bahn, Bus und Schiff. "Wir sind stolz auf die Vielfalt der Schweiz, die sich in der Geografie, Kultur und Sprache wiedererkennen lässt. Es freut uns, mit Destination Escape Zuschauende an dieser Vielfalt teilhaben zu lassen und auch weniger bekannte Orte der Schweiz zu zeigen", erklärt Jörg Peter Krebs, Marktleiter in Deutschland.

Destination Escape ist ab Oktober 2024 auf YouTube zu sehen. Mehr Informationen auf der offiziellen Website. Bildmaterial auf Anfrage.

Schweiz Tourismus (ST)

ST ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft des Bundes und ist mit der Förderung der touristischen Nachfrage für das Ferien-, Reise- und Kongressland Schweiz im In- und Ausland beauftragt. Die Entwicklung und Umsetzung nachfragewirksamer Marketingprogramme und die Profilierung der starken, klassisch-modernen Tourismusmarke Schweiz landes- und weltweit stehen im Mittelpunkt. ST arbeitet eng mit der Tourismusbranche zusammen, die ungefähr die Hälfte des Budgets beisteuert; die andere Hälfte besteht aus Bundesgeldern.

FMD

FMD (Filmemacher Deutschland) ist eine Film-, Content- und Event-Produktionsfirma von Gründer und Geschäftsführer Sascha Gottschalk. Seit 2016 hat sie sich vor allem einen Namen im Bereich des Tourismusmarketings durch exotische Auslandskulissen in ihren Produktionen gemacht. 2023 produzierte FMD eine Dokumentarserie, die auf Paramount+ und YouTube ausgestrahlt wurde, über die "höchste Trainingseinheit der Welt": den Iron Summit.

Original-Content von: Schweiz Tourismus, übermittelt durch news aktuell