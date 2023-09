Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu Spionage-Vorwürfen im britischen Parlament

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

Erst vor wenigen Tagen flüchtete ein mutmaßlicher Terrorattentäter, gekleidet in der Koch-Uniform, aus einem maroden Gefängnis in London, indem er sich unter einen Lieferwagen klemmte; nun wird bekannt, dass es China womöglich gelungen ist, einen Spion in das Herz der Demokratie Großbritanniens einzuschleusen. Diese Vorfälle untermauern einen Eindruck, den viele Menschen im Königreich längst verinnerlicht haben: Die konservative Regierung hat die Lage nicht mehr im Griff.

