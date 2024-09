Schweiz Tourismus

Roger Federer feiert zusammen mit Mads Mikkelsen den Schweizer Herbst

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Die Tennislegende Roger Federer hat sich mit Schweiz Tourismus (ST) zusammengetan, um erstmalig für die Schönheit des Schweizer Herbstes zu werben. In einem Video, das vor der majestätischen Kulisse der Schweizer Berge gedreht wurde, spielt Federer an der Seite des renommierten dänischen Schauspielers Mads Mikkelsen. Inspiriert von Mikkelsen und der farbenprächtigen Herbstlandschaft, zeigt sich Federer von einer verspielten Seite.

Mads Mikkelsen bezeichnet sich selbst als Tennis-Fan und ist bekannt für seine Charakterrollen. Er spielte eine Vielzahl von Rollen in dänischen Produktionen, bevor er 2006 mit seiner Darstellung des Bösewichts Le Chiffreim James-Bond-Film "Casino Royale" internationalen Erfolg hatte. In der neuen Kampagne von ST verkörpert er den Schweizer Herbst leidenschaftlich und sinnlich an der Seite von Roger Federer. Mikkelsen ist zu sehen, wie er einen Baum umarmt, auf den Wipfel einer Tanne klettert oder barfuß Yoga praktiziert, nachdem er in einen kühlen Bergsee eingetaucht ist. "Die Intensität von Mads' Spiel hat mich beeindruckt", sagt Roger Federer. "Er hat eine unglaubliche Persönlichkeit und ist immer sehr konzentriert am Set."

Mads und Roger lassen den Schweizer Herbst hochleben

Das neue Kampagnenvideo, das sich insbesondere an die europäischen Märkte (Frankreich, Deutschland, Italien, die Benelux-Staaten, Großbritannien und Skandinavien) richtet, zeigt Roger Federer und Mads Mikkelsen beim humorvollen Versuch, einen Spot zu produzieren, der die vielen Facetten des Schweizer Herbstes zeigen soll. "Ich liebe den Herbst und all seine Farben", schwärmt Roger Federer. Inspirationen zum Schweizer Herbst gibt es unter switzerland.com/herbst

Stärkung der Herbst-Saison

Die Schweiz ist als beliebte Urlaubsdestination für den Winter und den Sommer bekannt. Mit der aktuellen Kampagne will ST die Schweiz als Ganzjahresziel bewerben und den Herbst als Reisezeit in der Schweiz stärken. "Diese Zusammenarbeit mit Roger Federer und Mads Mikkelsen spiegelt unsere Vision vom Herbst in der Schweiz perfekt wider: eine Jahreszeit, die Natur, Eleganz und Tradition vereint", erklärt André Hefti, Chief Marketing Officer von ST. Der Herbst dauert heute im Durchschnitt zwölf Tage länger als 1970. Die Schweiz wird zu dieser Jahreszeit zu einem immer beliebteren Reiseziel, und die touristischen Leistungsträger stellen sich auf längere Öffnungszeiten ein, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Partnerschaft mit Laver Cup

Schweiz Tourismus ist die "Official Travel Destination of Laver Cup 2024". Austragungsort ist in diesem Jahr Berlin: vom 20. bis 22. September 2024 findet in der Uber Arena Berlin das internationale Tennisturnier, bei dem Team Europe Spieler aus der restlichen Welt herausfordert, statt. Auf dem Practice Court in der Uber Music Hall kommen Fans und Zuschauende mit dem Zauber des Schweizer Herbstes in Berührung: Fotos atemberaubender Landschaften und der Lieblingsorte von Roger Federer, Botschafter von ST und Mit-Initiator des Turniers, säumen den "Fan Walk".

Hauptvideo der Kampagne: https://youtu.be/dRID0fo-2FQ

Trailer: https://sam.myswitzerland.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=9A4wCOvmrcNH

Fotos: https://sam.myswitzerland.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=Xa95X4zQmwUa

Link: www.switzerland.com/Herbst

Original-Content von: Schweiz Tourismus, übermittelt durch news aktuell