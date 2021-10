Privatmolkerei Naarmann GmbH

Neue WE LOVE PLANTS-Desserts für die vegane Profiküche

Marktneuheiten für den Foodservice: HaYo - die Joghurtalternative und vegane Puddings in Großgebinden für den Foodservice

Die Privatmolkerei Naarmann bringt drei neue vegane Produkte für die Gastronomie auf den Markt. Damit kommt sie der steigenden Nachfrage nach veganen Milchalternativen nach. Naarmann hat ab sofort als erster Hersteller ein Hafererzeugnis mit veganen Joghurtkulturen (HaYo) im 5 kg Gebinde für den Foodservice im Sortiment. Sie bieten mit HaYo Gastronomen eine vegane Alternative zum Joghurt. Des Weiteren werden zwei vegane Puddingsorten in den Geschmacksrichtungen Apfel und Schokolade eingeführt. Diese bieten Köchen*innen neue Möglichkeiten für kreative vegane Speisen- und Dessertkreationen. Diese pflanzenbasierten Produkte ergänzen das bestehende WE LOVE PLANTS Sortiment mit Haferdrink, Sour Creme und Kochcreme.

WE LOVE PLANTS HaYo: Hafererzeugnis mit veganen Joghurtkulturen

Die Marktneuheit HaYo - die Joghurtalternative - gehört zur WE LOVE PLANTS Linie von der Privatmolkerei Naarmann. Er ist 100% vegan und frei von Soja. HaYo hat einen fein säuerlichen, joghurtartigen Geschmack und ist wunderbar cremig. Er ist im 5 kg Gebinde erhältlich, ungekühlt haltbar und wurde speziell für die Gastronomie und den Foodservice entwickelt.

WE LOVE PLANTS Pudding

Die beiden neuen veganen Puddingsorten von Naarmann sind in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Apfel erhältlich. Der Schoko Pudding hat eine cremige Konsistenz und ist 100% vegan. Der für den schokoladigen Geschmack verantwortliche Kakao ist Rainforest Alliance zertifiziert. Der WE LOVE PLANTS Apfel Pudding ist fettarm (1%), hat eine cremige Konsistenz und ist ebenfalls 100% vegan. Zudem ist er glutenfrei und eignet sich hervorragend für Gästegruppen mit potenzieller Unverträglichkeit wie z.B. in Schulen, in Kitas und in Krankenhäusern. Beide Puddingsorten wurden für die Gastronomie und den Foodservice entwickelt, sind im wiederverschließbaren 5 kg Gebinde erhältlich und ungekühlt haltbar.

Privatmolkerei Naarmann

Naarmann steht für vielfältigen Milchgenuss für die Gastronomie, die Großküchen und die Lebensmittelindustrie. Seit mehr als 118 Jahren ist die Privatmolkerei Naarmann aus dem Münsterland der Lieferant für hochwertige haltbare und vielfältige Milchprodukte in der Gastronomie, der Verpflegungsbranche und der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Das mittelständische Unternehmen hat einem jährlichen Umsatz von 120 Mio. EUR und beschäftigt 190 Mitarbeiter*innen. Seit Ende 2020 produziert Naarmann speziell für den Foodservice auch pflanzenbasierte Milchalternativen unter dem Sortimentsnamen WE LOVE PLANTS.

