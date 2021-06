Owlet

Jetzt kommt die Papa-Offensive für das smarte Kinderzimmer: Owlet startet in Deutschland

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wir steuern unsere Heizung per App, kontrollieren unsere Fitness per Smartwatch. Doch als frischgebackene Eltern schleichen wir genauso besorgt zu jeder Tages- und Nachtzeit um das Kinderbett des Familienzuwachses wie schon unsere eigenen Mütter, Väter und Großeltern. Wie wäre es, wenn man mittels moderner Technologie, Eltern ein Stückchen mehr Gewissheit geben könnte, dass es ihrem Kind gut geht? Das dachte sich auch eine Gruppe von Vätern, die 2015 die Owlet Smart Sock mit genau diesem Ziel in den USA auf den Markt brachten.

Jetzt endlich gibt es ihre smarten Produkte auch in Deutschland. Das sind zum einen die preisgekrönte Owlet Smart Sock, ein tragbarer Babymonitor zur Messung von Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt, Schlafqualität sowie -dauer und die Owlet Cam, ein Babyphone mit HD-Videokamera, Nachtsicht, Zoom, Zwei-Wege-Kommunikation und Raumtemperaturmessung. Sie geben Eltern etwas mehr Gewissheit, dass es ihrem Kind gut geht.

Die Väter hinter Owlet, die Eltern beruhigter schlafen lassen, sind CEO Kurt Workman (32), Jordan Monroe (32), Zack Bomsta (33) - alle drei Dreifach-Papas. Die Idee für Owlet kam dabei von Kurt. Seine Frau Shea und er wünschten sich ein Baby. Sorgen bereiten ihnen jedoch eine vererbbare Herzerkrankung Sheas, an der sie als Säugling fast gestorben wäre. In dieser Zeit erzählte ihm ein Freund, Pfleger in einem Krankenhaus, von Pulsoximetern. Das war die Lösung: Kurt wollte diese Technology als nicht-medizinisches Consumer Wearable für Zuhause verfügbar machen, damit Eltern etwas mehr Gewissheit und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu ihrem Kind haben, während es schläft. Also gründete er 2012 Owlet zusammen mit Jordan und Zack. Gemeinsam tüftelten sie am neuen Produkt. Die Owlet Smart Sock kam offiziell im Herbst 2015 auf den Markt nachdem verschiedene Prototypentests, u.a. an ihren eigenen Kindern, erfolgreich verlaufen waren. In Deutschland ist nun die dritte Generation dieser Socke erhältlich.

Die Owlet-Produkte im Überblick

Owlet Smart Sock

- Erfasst Sauerstoffgehalt und Herzfrequenz des Babys in Echtzeit sowie Schlafdauer, -qualität und Wachzeiten - Die Basisstation zeigt über verschiedene Farben an, ob alles in Ordnung ist oder das Kind die Aufmerksamkeit der Eltern benötigt (dann auch mit akustischen Benachrichtigung) - Genaue Daten und Analysen per kostenloser App für Android und iOS - Genauigkeit der Messungen wurde in diversen Studien bestätigt - Owlet Smart Sock 3.0 Clinical Accuracy - Comparison of wireless versus wired pulse oximetry for tracking neonates Owlet Smart Sock 3rd Generation Accuracy with Profound Hypoxia Bickler Labs - Passend für Babys von 0 bis 18 Monaten - 16 Stunden Akkulaufzeit. Schnellladung: 20 Min. für 8 Stunden, 90 Min. für eine volle Akkuleistung. - Kabellose Aufladung: Praktische Drop-and-Go-Ladung auf der Basisstation. - UVP: EUR 329

Owlet Cam

- Das Baby kann von überall aus gesehen und gehört werden - mit dem Smartphone per kostenloser App für Android und iOS. - HD-Streaming mit Nachtsicht und 1080p-Video für scharfe, detailreiche Bilder. - 130-Grad-Weitwinkelobjektiv bietet vollständige Sicht auf das Kinderbett oder den Raum. - Zwei-Wege-Kommunikation: Eltern können mit ihrem Baby von überall aus sprechen. - Mit der Hintergrundaudio-Funktion kann dem Kind auch dann zugehört werden, während das Smartphone für andere Aufgaben verwendet wird. - 4-fach Zoom für den genauen Blick und Raumtemperatursensor, um festzustellen, ob es zu warm oder zu kalt für das Kind ist. - Die Owlet-Kamera verwendet AES 128-Bit-Verschlüsselung und eine TLS-Verbindung zum heimischen WLAN. - Die Owlet Kamera lässt sich nahtlos mit der Owlet Smart Sock kombinieren, um detaillierte Einblicke zum Wohlbefinden des Babys über eine einzige App zu erhalten. - UVP: EUR 159 Euro

Owlet Monitor Duo

- Beide Produkte im Bundle mit Extra-Ersparnis - UVP: EUR 439 Euro

Die Owlet-Produkte sind erhältlich bei Owlet und Amazon.

Gerade Frauen und Männer, die zum ersten Mal Eltern geworden sind, fühlen sich angesichts der großen Verantwortung oft etwas überwältigt, wenn sie mit ihrem Neugeborenen die Klinik verlassen. Aber auch für gestandene Eltern sind die Owlet-Produkte in vielen Situationen praktisch. Denn sie machen diese Momente, wenn das Kleine das erste Mal in seinem Zimmer und nicht mehr bei den Eltern schläft oder wenn Babysitter bzw. die Großeltern einmal die Betreuung übernehmen, einfach entspannter. Interessant für alle: Über die Analyse der Schlafdauer und -qualität lassen sich neue Routinen aufbauen. Apropos Schlaf, 94 Prozent der Eltern schlafen nachweislich besser, wenn die Owlet-Produkte im Einsatz sind.

Über Owlet

Owlet Baby Care wurde 2012 von einer Gruppe von Eltern gegründet. Owlets Mission ist es, Mütter und Väter zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen zu versorgen, um ihnen mehr Gewissheit zu geben, dass es ihrem Kind gut geht und ihnen das Elternsein zu erleichtern. Owlets digitale Plattform bietet Müttern und Vätern Echtzeitdaten und Erkenntnisse, damit sich diese beruhigter und sicherer fühlen. Owlet meint, dass Eltern diese neue Lebensphase entspannter genießen können sollten. Owlet glaubt auch, dass jedes Kind sich wohlfühlen soll und entwickelt dafür Produkte.

Owlet Baby Care Inc. hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah und eine Europazentrale in London. CEO und Mitgründer des Unternehmens ist der dreifache Vater Kurt Workman.

Bildmaterial zum Download

Original-Content von: Owlet, übermittelt durch news aktuell