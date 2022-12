MagentaTV

WM 2022 komplett LIVE bei MagentaTV - Viertelfinale Brasilien gegen Kroatien am Freitag exklusiv

Ronaldos Wachablösung bei Portugals 6:1 und ein Trainer, der flieht: "Ach, um Gottes Willen!"

München (ots)

Bei Portugal kündigt sich die Ablösung des großen Ronaldos durch den dreifachen Torschützen Gonzalo Ramos an, der den Startplatz für den Superstar einnahm: 6:1 siegen die Portugiesen gegen Schweiz im abschließenden Achtelfinale. "Heute hat Ramos gezeigt, dass sie auch hinter Ronaldo noch genügend Qualität verfügt, um ihn zu ersetzen. Es hat der portugiesischen Mannschaft auf jeden Fall gutgetan, dieser Wechsel", findet Michael Ballack. Ramos selbst erklärte zum Verhältnis zu CR7: "Er hat mit mir gesprochen. So wie er mit allen spricht. Er ist unser Kapitän. Er gehört zu uns. Und es ist alles gut gelaufen." Nationaltrainer Fernando Santos ("Heute war´s ein sehr gutes Spiel") hatte seinen einstigen Top-Star auf die Bank gesetzt. Auf Fragen zu der Personalie wollte er nicht mehr eingehen, verließ das Interview: "Ach, um Gottes Willen - heute haben wir´s einfach anders gemacht!" Ciriaco Sforza, 79facher Schweizer Nationalspieler, litt derweil als Co-Kommentator beim 1:6: "Ihr müsst mich nicht trösten, weil: es war ziemlich klar. Nach dem 0:1 war das Spiel, ich will nicht sagen, gelaufen. Aber wenn du die Körpersprache nach dem 0:2 und 0:3 gesehen hast - nach 15 Minuten hat man den Qualitätsunterschied gesehen."

Nachfolgend Stimmen und Clips vom Dienstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Die Viertelfinalspiele der WM starten am Freitag. Exklusiv ab 16 Uhr läuft das Spiel Kroatien - Brasilien bei MagentaTV. Johannes B. Kerner eröffnet die Vorberichterstattung um 15 Uhr. Um 20 Uhr folgt Niederlande gegen Argentinien. Als Expertin belgeitet Tabea Kemme die Partien.

Die Stimmen zu Portugal gegen Schweiz 6:1 - Ronaldo? "Er ist unser Kapitän"

MagentaTV Experte Ciriaco Sforza: "Nach dem 0:1 war das Spiel, ich will nicht sagen, gelaufen. Aber wenn du die Körpersprache nach dem 0:2 und 0:3 gesehen hast - nach 15 Minuten hat man den Qualitätsunterschied gesehen."

Der Clip zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MzNVeWlaelRNdWdITGo5WWdMNkhHQT09

MagentaTV Experte Michael Ballack: "Der Mut fehlt irgendwie. Es hat heute alles gefehlt bei den Schweizern. Leider natürlich in einem sehr wichtigen Spiel. Aber sie sind heute an ihre Grenzen gestoßen. Sie haben gegen eine fantastische portugiesische Mannschaft gespielt und die ihnen in allen Belangen überlegen war."

Der Clip zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VERzNFJWZjl1bVRUYW94VjZOVWtYZz09

Michael Ballack über die Ablösung von Christiano Ronaldo: "Ist natürlich für Ronaldo hart, aber es ist die Realität. Die Realität, in der er jetzt auch angekommen ist bei Portugal, nicht nur bei ManUnited, wo das Schicksal geteilt ist, sondern jetzt auch in der Nationalmannschaft." Taktisch kann sich das Portugal, wegen des breiten Kaders leisten: "Heute hat Ramos gezeigt, dass eben Portugal auch hinter Ronaldo über genügend Qualität verfügt, um ihn zu ersetzen. Und es hat der portugiesischen Mannschaft heute auf jeden Fall gutgetan. Dieser Wechsel der Kreativität. Sie waren sehr flexibel und natürlich mit 3 Toren als Ronaldo Ersatz. Das spricht für sich."

Michael Ballack über die Ablösung Ronaldos: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ck5PR3lsNEo5RlZRbUZMSXdsRlpTQT09

Ronaldo draußen? "Ja, um Gottes Willen!"

Goncalo Ramos: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich ein Traum. Ein absoluter Traum." Mit dem abgelösten Ronaldo habe er auch gesprochen: "Er hat mit mir gesprochen. So wie er mit allen spricht. Er ist unser Kapitän. Er gehört zu uns. Und es ist alles gut gelaufen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3NSb2c3c1N1bGpCMzQ5Yy9sN3doUT09

Trainer Fernado Santos hatte nicht viel Lust über Ronaldo zu sprechen: "Ja, um Gottes Willen. Also, heute haben wir es einfach anders gemacht."

Auf seine Mannschaft war Santos jedoch stolz: "Perfekt nicht. Also perfekt natürlich nicht, aber sehr gut, würde ich mal sagen. Konzentration war voll da und das Spiel war einfach toll."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUNFTHFrQkh4YnhVWWI1RTFTQWp6UT09

Die Stimmen zu Spanien - Marokko 0:3 n.E. - Spanien hat nur Plan A

MagentaTV Experte Michael Ballack zur Eindimensionalität Spaniens: "Sie lieben eher das Pass-Spiel wie ich schon gesagt habe, wie den langen Ball oder den Abschluss. Kreieren da ihre Möglichkeiten. Die Spieler sind auch so ausgewählt, technisch ausgebildet, immer wieder auf engstem Raum, auch mit Ball. Man sagt so, es ist ihr Freund. Das sieht alles toll aus. Aber wenn du dann mal gegen eine sehr gute, strukturierte, verteidigende Mannschaft triffst, dann gilt es eben auch, andere Möglichkeiten in die Waagschale zu werfen. Das haben Sie nicht geschafft. Überhaupt nicht."

Michael Ballack fehlt bei Spanien eine Alternative zum Ballbesitzfußball: "Sie haben diesen Plan A, aber keinen Plan B, wenn das Spiel, wenn ihr Spiel nicht funktioniert."

Die Aussagen Ballacks: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2NQdmU3QTJwWWc2TXIwM0JOR3JYdz09

Sergio Busquets: "In den letzten Sekunden hatten wir die Möglichkeit, vielleicht doch noch zu punkten. Aber es hat nicht funktioniert und es war wirklich grausam, wie wir verloren haben. Grausam!"

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dWpjR0lMbFlvaUhwRkUycTdoeGM1Zz09

MagentaTV Experte Ciriaco Sforza über nötige Veränderung beim DFB: "Es muss was passieren. Auch von der Persönlichkeit, von der Freude, von neuen Leuten. Ich glaube, Deutschland muss wieder dahin kommen, wo jeder Respekt kriegt, jedes Land, jede Mannschaft."

Sforza macht diesen Unterschied an Persönlichkeiten fest: "Für mich fehlt in der deutschen Nationalmannschaft richtig die Achse, die sie früher gehabt haben. Im Tor, im Zentrum, dahinter im Mittelfeld und einer vorne, wo du sagst: Okay, das ist die Achse, das ist eine Mannschaft und der Rest zieht mit."

Sforzas Vorschlag für die Zukunft: "Ich würde es begrüßen, wenn es beide wären. Sammer und Fredi Bobic."

Ciriaco Sforza Aussagen als Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WkF3ZjEvVXEwRlJMT0xoUE9Jc1F5QT09

